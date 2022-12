Los problemas de salud que padece Aleska Génesis por culpa de su ex

Después de haber estado varias semanas en silencio, surgió el escándalo. A través de sus redes sociales, Aleska Génesis reveló que tiene problemas de salud y aseguró que es por culpa de su ex Miguel Mawad, a quien acusa desde hace tres meses de no dejarla en paz.

A través de un post de su cuenta de Instagram, Aleska Génesis subió una variedad de fotos y documentos donde evidenció que gran parte de su cuero cabelludo estaba siendo afectado por el tratamiento que se estaría haciendo.

En dichos registros explica que ella le puso una orden de restricción a su ex y que, después de haber realizado dos pedidos de extensión, se presentarían ante el juez en febrero.

Rompió el silencio: Aleska Génesis y sus problemas de salud

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo, pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio… Esta soy yo actualmente. Mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de alopecia)”.

Asimismo, también contó que ya no puede dormir, que vive con insomnios, dolores y estrés emocional. Y entre sus problemas de salud ha tenido que recibir terapias por la ansiedad.

Todo comenzó hace tres meses desde que decidió cortar definitivamente la relación y toda comunicación con su ex, la persona que le hizo daño, la maltrató y violentó durante 5 años.

Al parecer, hoy por hoy lo sigue haciendo y, según sus dichos, no tiene nada de compasión por ella.

Violentada: todo por culpa de su ex

Al parecer, según sus declaraciones, hace tres meses que siguen estos abusos, el acoso y la violencia. Ha pasado el tiempo y el maltrato psicológico no para de incrementar. Hoy por hoy, Aleska Génesis teme por su vida y por su seguridad. En su declaración dijo:

“Tengo MIEDO de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo. Por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomado ACCIONES LEGALES. Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aun así sus ataques no han parado y ha VIOLADO la ley. Él intentó solicitar una orden de protección en mi contra basada en MENTIRAS patológicas y por ello se la NEGARON, porque todos sus argumentos eran FALSOS…” Aleska Génesis compartiendo con sus seguidores que padece alopecia.

Tras tanto sufrimiento, decidió mostrar esta parte de ella que tanto le duele y que ha afectado su vida, su autoestima y su salud. En estos momentos siente que dio un gran paso exponiéndolo.

Incluso, está segura de que es uno de los mayores actos de valentía que ha tenido en sus redes sociales, y que lo hizo porque quiere generar conciencia sobre esto para que todos tengan presente cuánto puede afectar la maldad, la crueldad y la mala intención de alguien.