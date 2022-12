Grabando este videoclip se conocieron Marc Anthony y Shannon de Lima

El cantante Marc Anthony es una de las figuras más reconocidas en el género de la salsa, quien además de cosechar éxitos con su música se ha ganado la fama de galán por haber tenido hermosas mujeres como pareja. Es así que hoy, con sus 54 años, volverá a pasar por el altar con la bella Nadia Ferreira. Sin embargo, su último matrimonio fue con la modelo Shannon de Lima, con quien duró tres años de casado.

Marc Anthony y Shannon de Lima se conocieron grabando el videoclip de la canción “Flor Pálida” que se lanzó en el año 2013. Luego de algunos distanciamientos que tuvieron, la pareja confirmó su romance recién un año después cuando decidieron casarse en República Dominicana.

Lo cierto es que, en 2017, Marc y Shannon anunciaron que el amor se había terminado y comunicaron su divorcio em medio de una polémica, ya que a pesar de que la pareja no tuvo hijos, la modelo firmó un acuerdo millonario con el cantante que entre otras cosas incluía confidencialidad.

En el tema “Flor Pálida”, Shannon de Lima fue la musa inspiradora del salsero que contaba a través de esta canción la historia de un hombre que se enamora de una flor marchita, y desde el momento en el que se ven cambia la vida ambos gracias al amor. “De aquella flor hoy el dueño soy yo/ Y he prometido cuidarla/ Para que siempre esté cerca de mí/ Para que nunca se vaya", dice un fragmento de la canción.

"Le fui brindando cariño un poquito de amor, (para que nunca se vaya)/ Y en el invierno lleno mi jardín de color (para que nunca se vaya)/ Ay, cuando la vi, me enamoré y me la llevé, me la llevé", canta Marc Anthony junto a una espléndida Shannon de Lima.