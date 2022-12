Esta fue la reacción de Ricardo Montaner tras filtrarse las fotos del rostro de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo

Es sabido que Evaluna y Camilo ha decidido mantener en reserva la identidad de Índigo desde que la pequeña nació. Fue así que todas las fotografías que compartieron de su hija desde que nació, solo mostraban algunas partes del cuerpo como los pies y las manos. Hace unos días, se filtraron unas imágenes donde se puede apreciar el rostro de la bebé de 8 meses, y su abuelo, Ricardo Montaner reaccionó ante este hecho.

Tras el éxito obtenido por el reality show “Los Montaner” el cual se puede ver a través de Disney+, Ricardo Montaner y su familia se encuentran en la ciudad de México para celebrar ya que este país es el que más horas de streaming consumió de la serie. El compositor agradeció esto esperando que la producción que muestra la intimidad de una de las familias artísticas más queridas pueda tener más temporadas al aire.

En redes sociales se filtraron imágenes de del rostro de Índigo.

Ricardo Montaner tuvo un encuentro con los medios de comunicación, y al cuestionarle sobre las fotos del rostro de su nieta Índigo, la hija de Evaluna y Camilo, el cantante aclaró que no fue un papparazi y que sabía quien había publicado la imagen. “No, no fueron paparazzi, fue un fan de Cami y Eva, no pasa nada, bueno, algún día tenía que pasar”, dijo el compositor

Camilo y Evaluna han dejado en claro que no expondrán a su hija ante las cámaras hasta que ella tome la decisión de querer ser o no una persona pública. Es por ello que, el cantante dijo en una entrevista que está respetando los tiempos de la pequeña. “Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía”, expresó en ese momento el colombiano.

Ricardo Montaner dijo que tarde o temprano ocurriría la filtración.

Así fue que, ante la filtración del rostro de Índigo, Ricardo Montaner trato de restar dramatismo y contestó de manera relajada argumentado de que era una cuestión que se iba a dar tarde o temprano. Asimismo, aprovechó para decir que agradece a Dios lo hermosa que es su nieta. Evaluna y Camilo mantenían la postura de no mostrar el rostro de Índigo hasta que su hija tenga la edad suficiente para decidir si quiere aparecer en público o no.

En las imágenes que se filtraron del rostro de Índigo, se puede ver a Camilo cargando a la pequeña. Asimismo, esto provocó la reacción de sus millones de fans, quienes debatieron a quien se parecía más la bebé, si a su padre o a su mamá.