La insólita forma en la que Shakira descubrió que Gerard Piqué le era infiel

Shakira vivió uno de los años más movidos y turbulentos este 2022. Sin lugar a dudas, lo más difícil fue separarse de Gerard Piqué luego de más de una década de relación y de tener dos hijos juntos, pero también el grave estado de salud de su padre tuvo la sensibilidad de la cantante pendiendo de un hilo. Pasó el tiempo, las heridas están cicatrizando lentamente y hay varios planes a futuro con la artista un poco más entera, es por eso que ahora se anima a hablar del momento de su ruptura y cómo descubrió que el ex defensor del Barcelona le era infiel.

Shakira descubrió que su pareja le mentía y, como si fuera poco, Gerard Piqué siguió en una relación con la joven que fue su amante. Ahora bien, hace algunas horas, se conoció que la cantante reveló cómo se enteró de la infidelidad. Según revelaron y por lo que dio a entender Shakira en una entrevista, la cantante notó que faltaba comida en la heladera. Fue la cuenta Chismesdeker quien reveló: "Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban".

Shakira confesó cómo se enteró de las infidelidades de Gerard Piqué.

La misma cantante contó: "Iba a la nevera para encontrar la verdad". Cabe recordar que hace algunos meses, la cantante colombiana habló sobre su separación: "Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Mmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público".

"Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida", agregó.

Shakira tuvo un 2022 muy difícil pero de a poco está sanando su corazón.

Y luego continuó: "He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?".

El tiempo pasó y Shakira se enfocó no solo en su carrera, sino también en su familia. De hecho, estrenó su canción Te felicito en la que da detalles de su separación y le tira varias indirectas a Gerard Piqué quien confesó que desea formar una familia con Clara Chía Martí.