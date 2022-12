Esta fue la reacción de los padres de Luke Evans al confesarles que era homosexual

Los últimos años fueron muy importantes y liberadores para la comunidad LGBT+, no sólo por la conquista de derechos sino por la posibilidad de sentirse libres y con una carga menos en sus espaldas. Asimismo, conocimos las orientaciones sexuales de varias celebridades que preferían mantener su vida privada bajo llave. Nunca terminamos de conocernos del todo pero lo realmente difícil es poder enfrentar a nuestros padres y que nos acepten tan cual somos. Esto le sucedió desde muy joven a Luke Evans que se armó de coraje para contarles a sus progenitores la verdad más importante de su vida.

El actor Luke Evans reconoció que le aterraba la posibilidad de perder la profunda conexión que siempre le ha unido a sus papás si, como finalmente ocurrió, se armaba de valor y decidía revelarles su homosexualidad. Han pasado casi tres décadas de semejante paso en su camino hacia la autoaceptación, pero el intérprete galés, de 43 años, todavía recuerda el miedo y las inseguridades que le invadieron ante la posibilidad de que sus papás no lo aceptaran tal cual era.

Luke Evans confesó salió del clóset a muy temprana edad, cuando era un adolescente.

Afortunadamente, ese no fue el caso y Luke Evans quiso recordar el alivio que sintió al quitarse semejante carga de encima. "Salir del clóset siempre es algo aterrador. Yo no conocía a nadie que fuera abiertamente gay durante mi adolescencia, y me daba miedo decir algo que pudiera dañar mi conexión con las dos personas que más quería del mundo", explicó el actor.

"Pero mis padres fueron capaces de entender quién era y que no podía cambiar. Y lo aceptaron. Reconozco que fue difícil, pero lo superamos juntos", dijo a The Times, en la que también habló de los beneficios que tuvo para él la terapia psicológica a la hora de ayudarle a procesar su fama.

Luke Evans siempre estuvo muy acompañado por su familia, incluso, cuando le confesó a sus padres que era homosexual.

"La terapia me sirvió para procesar un montón de cosas negativas. Me llevó algo de tiempo, pero es algo de lo que sin duda me he beneficiado en los últimos diez años. Mi carga de trabajo es enorme y trabajo mucho. A veces no procesaba las cosas precisamente porque estaba muy ocupado", aseguró Evans.