Esta es la particular forma que tiene Belinda para ‘curarse el alma’

Belinda fue una de las celebridades que más protagonismo tuvo este año, sobre todo, luego de su ruptura con el también cantante, Christian Nodal. Desde que está soltera, la actriz cambió sus hábitos e incorporó otros nuevos, como adoptar a Glen, su primer mascota gatito. Asimismo, no se priva de llevar una buena vida y se toma vacaciones sola o con amigos, disfrutando del relax de la playa, el sol, el atardecer y algunos ricos manjares para sanar el alma.

La cantante de origen español Belinda apareció en sus redes sociales con unas cuantas fotografías en un paradisíaco lugar de playa y comiéndose algunos dulces. La intérprete de Luz sin gravedad aseguró que se está curando el alma con esta visita a la playa. “Un poquito de agua de mar para curar el alma… y postres también”, dijo la ex novia de Christian Nodal en este post de Instagram que alcanzó los más de 357,000 likes en esa popular red social.

La cantante publicó dos selfies en las que aparece con el mar de fondo y de puede ver un poco de la parte superior de su traje de baño verde con detalles en rojo y amarillo. Estas fotos las acompaño también con imágenes de una fogata al atardecer y mostró dos platillos, muy finamente servidos y decorados. Es habitual que Belinda comparta a través de sus redes sociales parte de los momentos que vive en su vida personal o bien sea sobre el escenario o alguna otra cosa relacionada al trabajo.

Hace unos cuantos días la cantante mostró a un pequeño gato, quien ahora forma parte de su familia. “Bienvenido a la familia Glen, gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no sé cómo se comportan. Siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi”, fue parte de lo que dijo Belinda.

La cantante le pidió a sus seguidores que le dieran consejos sobre el comportamiento de los felinos y de cómo ella puede ser la mejor madre para él. “Aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que los gatos son más independientes”, agregó.