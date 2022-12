El vestido de la venganza: Aitana encendió la alfombra de Vogue con una prenda de seda transparente

La ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau fue la noticia más triste y resonante de esta semana. Los rumores se hicieron leer vía redes sociales y mientras todos esperaban que se confirmara que se trataba de una “fake news”, la cantante salió a desfilar por la alfombra de YSL y Vogue y se robó todas las miradas no sólo por su corte de cabello hasta los hombros sino por el vestido de seda negro transparente al que todos han llamado “de la venganza” con el que dejó más de una boca abierta y aseveró lo que nadie quería oír: la artista está nuevamente soltera y dispuesta a arrasar a donde sea que vaya.

Todas sabemos que un cambio de look también significa un gran cambio en la vida, y si no, que se lo digan a Aitana que, en su última aparición pública, nos lo ha dicho todo sobre su ruptura con Miguel Bernardeau. Y no porque haya hecho declaraciones a la prensa, donde dijo que no iba a contar nada acerca del tema, sino de su estética, que nos dio demasiadas pistas acerca del tema de la semana y del año.

Aitana sorprendió con un nuevo look y un vestido para el infarto en la alfombra roja de Vogue.

Esta semana Internet se quedó en ‘shock’ con la noticia de que Aitana y Miguel habían roto. Todas queríamos creer a toda costa que se trataba de una ‘fake news’, sobre todo por el cariño con el que hablaban el uno del otro en la promoción de La última, la serie que acaban de estrenar juntos. Nadie se lo esperaba. Pero nos equivocábamos, y la cantante lo acaba de demostrar con un ‘revenge dress’ en toda regla al más puro estilo Lady Di.

El vestido de la venganza (en realidad era un body completo con la falda) es más esclarecedor que muchas de las declaraciones que ella misma podría dar sobre el tema. Cuando, minutos antes de su posado en el photocall, Aitana publicó unas ‘stories’ dejando ver que se había cortado el pelo justo por debajo de los hombros, empezamos a sospechar que quizás sí que sería todo cierto. Pero cuando la vimos aparecer con ese increíble look transparente firmado por Jacquemus y con zapatos de Aquazzura, se cumplieron nuestras peores sospechas. Ella siempre apuesta por estilismos explosivos, pero con este se pasó todos los niveles y nosotras solo podemos aplaudirla porque estaba increíble.

Los paparazzis confirmaron con esta aparición que Aitana efectivamente se separó de Miguel Bernardeau.

"Si realmente no ocurriese nada, desde mi punto de vista, hubiesen dejado ese estilismo para otro evento y hubiesen optado por algo más Aitana", escribe una seguidora en un tweet en que ha dejado muy claro lo que todo el mundo piensa. De lo que podemos esta?r seguros es de que Aitana arrasó en la alfombra roja con un vestido que parece que ha sido hecho en exclusiva para ella y con un cambio en el pelo que nadie se esperaba, pero que deja a la vista la nueva era que está a punto de comenzar en 2023.