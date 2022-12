Cuál fue la película en la que Scarlett Johansson peor la pasó en su vida

Scarlett Johansson viene de ser noticia hace algunas semanas luego de haber denunciado que Hollywood la convirtió en un icono sexual cuando era adolescente. Recientemente, dio más detalles del detrás de escena que vivió durante años y confesó cuál es la película que más le costó hacer, y la que en consecuencia resultó ser en la que peor la pasó.

Johansson se confesó y habló sobre lo difícil que fue el rodaje del film de Sofia Coppola que la lanzó al estrellato en 2003, cuando tenía tan solo 17 años. Hablamos del drama romántico 'Perdidos en Tokio', una película muy recordada incluso en la actualidad.

Aquel filme le valió el Oscar a Coppola por su guion original, y resulta ser una cinta con mucha vigencia aún. En dicho proyecto, Scarlett interpretó el papel de Charlotte, siendo una de las protagonistas junto a Bill Murray en la piel de Bob.

En el podcast Table for Two, Johansson recordó ese rodaje y reveló que no fue satisfactorio para ella, que según contó tiene que ver con la etapa en la que fue “hipersexualizada” en Hollywood. “Fue muy dura esa filmación”, comenzó explicando.

Luego agregó: “Nuestros personajes (tanto el de Murray como el suyo) tenían una relación muy profunda y eso era difícil para mí, me costó hacer esa película por muchas razones”. La actriz confesó que en aquel momento, con apenas 17 años, sintió que había estado dentro de “un sueño febril” tras finalizar la película.

Recordemos que Johansson había declarado que en sus inicios la sexualizaron y eso resultó ser muy duro para ella. Al estar dando sus primeros pasos en la industria, contó que la forzaban a aceptar papeles donde debía mostrarse sexy.

Scarlett Johansson en la portada de Lost in Translation (foto: FILM AFFINITY)

“Las chicas jóvenes son tratadas como objetos, eso es un hecho, así que creo que cualquier caja en la que te pongan va a definir el resto de tu vida. Ahora obviamente las mujeres tienen mayor poder de decisión sobre el camino que quieren seguir”, declaró.