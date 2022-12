Lucía Méndez inició acciones legales contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

En el último tiempo, la cantante mexicana Lucía Méndez ha sufrido diversos ataques por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel, quienes fueron sus compañeras en la serie “Siempre Reinas” de Netflix. Es por ello que “La Diva de México” ha decidido ponerle un freno a esta situación y a través de un comunicado de prensa emitido recientemente, anunció que inició acciones legales contra sus dos colegas.

Lucía Méndez compartió créditos con Laura Zapata y Sylvia Pasquel en la serie "Siempre Reinas" de Netflix.

En el comunicado explica cómo ha sido perjudicada por las declaraciones que realizaron Zapata y Pasquel en su contra.

Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarías a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez "La Diva de México", por parte de LAURA ZAPATA y SYLVIA PASQUEL.

Laura Zapata mantiene un fuerte cruce con Lucía Méndez.

Dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía Méndez, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género, mismas que son sancionadas a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal de la Ciudad de México, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

Por todo lo anterior, se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que LAURA ZAPATA Y SYLVIA PASQUEL, se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez; a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse.

El conflicto inició cuando Zapata reveló el calvario que supuestamente vivió al grabar la serie con Lucía Méndez quejándose de sus exigencias. Posteriormente, Méndez, de 67 años, respondió a las acusaciones de la hermana de Thalía. "Su carrera musical no la conozco. Sinceramente jamás jamás la he visto en Billboard o en los Grammys, Spotify...entonces no entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe", arremetió Lucía.