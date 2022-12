Desilusión total: John Krasinski y una noticia que entristeció a sus fans

John Krasinski es uno de los actores que creció a pasos agigantados en los últimos años, sobre todo, en la industria cinematográfica donde también experimentó su faceta como director. Además es una de las estrellas más queridas luego de interpretar a Jim Halpert en la famosa sitcom The Office. Por eso, el fandom del MCU enloqueció cuando tuvo su cameo en Dr Strange en el multiverso de la locura como Reed Richards, sin embargo, las últimas declaraciones de Krasinski no so las que la audiencia esperaba.

Cuando el mundo vio en la pantalla grande a John Krasinski como Reed Richards en Doctor Strange en el multiverso de la locura, se sintió como que algo se había hecho bien. Durante años los fanáticos de Marvel clamaron por tener al actor como el jefe de Los 4 fantásticos en el Universo cinematográfico de Marvel. Y aunque su deseo se cumplió durante un breve momento con un cameo muy emocionante, tal parece que dicha sensación no volverá.

John Krasinski confirmó la noticia que ningún fan de Marvel y del actor quería escuchar.

Mientras promociona la tercera temporada de Jack Ryan, John Krasinski fue interrogado sobre su futuro como Reed Richards. Lejos de querer evadir el tema o dar un respuesta al aire, el también director fue contundente y sincero al respecto. Insinuó a The Wrap que su participación en el MCU no fue más que un cameo y una experiencia que no se volverá a repetir, pues no hay charlas de momento para continuar.

“No existe ninguna conversación al respecto”, afirmó. “La única conversación que tuve fue en realidad durante la penúltima semana de grabaciones de Jack Ryan”. Krasinski relató cómo fue que se involucró en la secuela del Hechicero Supremo. Bastó una llamada de Kevin Feige para convencerlo de atravesar el globo en un avión para prestarse a un rodaje especial que tomó lugar durante un único día.

John Krasinski no interpretará a Reed Richards de Los 4 Fantásticos en Marvel.

“Kevin Feige me llamó y me dijo que si podía volar a Los Ángeles y filmar unas secuencias durante un día”, contó. “Fue un honor hacerlo. Volé directamente desde Budapest cuando terminamos y fui directamente al set de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Soy un gran fan de todos esos personajes y de ese mundo, así que poder colaborar con ellos durante un día fue realmente emocionante”.

En dicha secuela Krasinski interpretó al Reed Richards de otro universo. Allí junto con otros poderosos superhéroes, “el hombre más inteligente del mundo” pertenecía al grupo de Los Illuminati. Una suerte de protectores cuya misión es evitar que algún Doctor Strange de otro universo cause un caos multiversal. Desafortunadamente, el personaje es terminado de forma inmediata y cruel. Una Wanda Maximoff imparable visita dicho universo para atrapar a la persona que le puede abrir las puertas al mundo en el que están sus hijos. Reed Richards termina en el suelo convertido en confeti. Sobre el trágico final del personaje también habló Krasinski.

John Krasinski tuvo su cameo como Reed Richards en Dr. Strange en el multiverso de la locura.

“Es una locura total. Estar en una habitación con todas esas personas y volver a ser parte de esa narrativa es una locura”, agregó. “Pero sí, convertirse en espagueti no era mi objetivo final en la vida en cuanto a cómo funciona en el universo Marvel, pero no sabes lo divertido que fue”.

Mientras tanto una película de Los 4 Fantásticos está en desarrollo bajo el liderazgo de Matt Shakman. El hombre a quien debemos la serie WandaVision. Tal parece que Kevin Feige tiene planeado introducir a los personajes desde cero con otros rostros y sin la compañía de John Krasinski. Aquella esperada película tiene programado llegar a las salas en noviembre del 2024.