Kit Harington dio detalles del spin-off de Jon Snow y no pudo evitar los spoilers

Se convirtió en el preferido porque en el fondo todos sabíamos que era el ‘elegido’. Y a pesar de que su final no fue el “felices por siempre” necesitábamos saber un poco más de la historia del hombre que termina creciendo en Invernalia llevando la sangre Targaryen. Kit Harington se puso en la piel de Jon Snow durante ocho temporados de GOT y siempre fue el verdadero heredero del trono, pero el arco dramático del personaje pedía mucho más y el futuro es su oportunidad para dejar satisfechos a sus fans.

Kit Harington ha tratado de no revelar mucha información para no arruinar las sorpresas que nos tiene preparadas la próxima serie basada en el universo televisivo de Game Of Thrones. El intérprete británico volverá a ponerse en la piel de Jon Snow en una nueva producción que desvelará el futuro de su personaje tras el polémico final de la historia en 2019.

Kit Harington adelantó detalles del spin off de Jon Snow.

Sin embargo, lo que sí pudo revelar el intérprete a su paso por la convención oficial de Game Of Thrones, que se celebró este domingo, es que el héroe de Invernalia no arrancará su nueva aventura en las mejores condiciones, algo comprensible habida cuenta de que es desterrado a raíz de su decisión de eliminar de un cuchillazo a quien fuera su amada y también su tía, Daenerys Targaryen, frente a un trono de hierro que acabará consumido por las llamas.

"Es interesante. Creo que cuando le dejamos al final de la serie, todos esperamos algún tipo de gesto, alguna sonrisa, porque las cosas le habían ido bien. Podían haberle ejecutado, pero le mandaron al Muro, que es donde siempre quiso estar. Pero no, se nota que no estaba nada bien cuando le abandonamos", ha señalado sobre el sinfín de seres queridos que murieron en brazos de Jon Snow durante la historia, quienes le acechan en su conciencia.

A Kit Harington se le escaparon algunos spoilers en la serie de Jon Snow.

Harington también ha dejado entrever que Ghost, el huargo albino que acompaña fielmente a su personaje a lo largo de toda la trama, podría regresar de una u otra forma a la pequeña pantalla, aludiendo solamente al hecho de que incluir animales en la grabación siempre resulta problemático y costoso.

"Es muy complicado hacer esto con los animales. Podría decir que ahora es incluso más caro que en Game Of Thrones. Pero creo que Fantasma tiene un lugar en todo esto", aseguró antes de dar un spoiler.