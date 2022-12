Estos son los latinos nominados al Globo de Oro

Las diversas nominaciones al gremio latino de actores en los Globos de Oro van tomando cada vez más fuerza con el pasar de los años. El 10 de enero de 2023, se llevará a cabo la entrega número 80 de estos premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Es así, que varios miembros de la comunidad hispanohablante están ternados con la posibilidad de llevarse este preciado galardón.

Varios famosos latinos están ternados este año en el rubro de actuación. Selena Gómez y Jenna Ortega competirán en la misma terna a “Mejor actriz” de serie de televisión musical o comedia. La ex de Justin Bieber lo hará por su participación en la serie “Only murders in the building”, mientras que Jenna por encarnar al aplaudido personaje de “Wednesday”, también conocida como “Merlina” en hispanoamérica.

Selena Gómez está nominada a "Mejor actriz" de serie de televisión.

Siempre en el rubro televisión, Diego Luna compite en la categoría de “Mejor actor” de una serie de televisión por su interpretación del personaje “Cassian Andor” en la serie “Andor”.

Ana de Armas está nominada a "Mejor Actriz" de películas.

Asimismo, en el rubro cinematográfico, son tres los nombres latinos que están en las ternas. Por un lado, Ana de Armas está nominada a “Mejor actriz” de película drama tras encarnar a “Marilyn Monroe” en “Blonde”. Así también, en la misma categoría, pero en película musical o comedia, se encuentra Anya Taylor-Joy por su protagónico en el film “The Menu”. Cabe recordar que Anya ya obtuvo este premio por la miniserie “The Queen's Gambit”, y que tiene una nominación más por la cinta “Emma”. Por otra parte, el mexicano Diego Calva está nominado a “Mejor actor” por su papel en el filme “Babylon”.

En otras ternas aparece el director Guillermo del Toro, quien acumula tres nominaciones por la película “Pinocchio”. Que competirá por los galardones a “Mejor canción original” con "Ciao Papa", “Mejor banda sonora” y “Mejor película animada”. Finalmente, la coproducción argento-estadounidense, “Argentina 1985”, se encuentra nominada “Mejor película extranjera”.