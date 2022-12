Este es el humillante apodo que le pusieron a Jennifer Lopez antes de ser famosa

Hoy en día Jennifer Lopez es una de las celebridades más aclamadas del mundo del espectáculo, pero en el pasado de la cantante no fue nada fácil, ya que tuvo una niñez y juventud con necesidades, sumado a que en los inicios de su carrera artística fue víctima de bullying.

Cuando Jennifer tenía 18 años de edad era una gran deportista. Practicaba atletismo, sóftbol y gimnasia, lugares donde algunos le pusieron el humillante apodo de “la guitarra vieja”, debido a su aspecto físico de cuerpo curvilíneo

Como es de imaginarse, este sobrenombre que le pusieron habría marcado su vida, sin embargo, JLo no agachó la cabeza, y por el contrario, superó esa etapa redoblando esfuerzos para llegar a la cima del éxito, cuando nadie creía en ella. De esta manera, la “Diva del Broxn” demostró que su talento sumado a su tenacidad fue la fórmula que le permitió llegar al lugar donde se encuentra en la actualidad.

A base de talento y tenacidad, Jennifer Lopez se convirtió en una de las celebridades más importantes de la industria.

Los éxitos de Jennifer López

Jennifer Lynn López nació el 24 de julio de 1969 en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. La cantante se fue de su casa a los 18 años, y una de las causas fue que su familia le habría dado la espalda, ya que sus padres, Guadalupe Rodríguez y David López, en un principio no creían que la esposa de Ben Affleck podía alcanzar la fama.

Su primera oportunidad fue cuando participó de una gira por Japón, donde consiguió trabajo como corista y bailarina de artistas como Jante Jackson y “New Kids On the Block” en el mejor momento de sus respectivas carreras.

Jennifer Lopez comenzó siendo corista y bailarina de grandes figuras musicales.

Tras esta experiencia, JLo se mudó de Nueva York a California, y en Los Ángeles el productor de la serie “South Central” descubrió su talento y le dio su primer trabajo como actriz, el cual le abrió las puertas para estar en el elenco de las series “Second Chances” y “Hotel Malibú”.

Pero el papel que le dio fama mundial fue cuando en 1997 interpretó a la cantante Selena Quintanilla en la película biográfica “Selena”. Gracias a este film Jennifer fue nominada al Globo de Oro como “Mejor Actriz”, para luego ser elegida como protagonista de la cinta “Anaconda”.

Ya con su carrera artística en marcha, Jennifer Lopez decidió dar un paso más e incursionó en la música gracias a la ayuda del productor Tommy Mottola. Desde ese momento, la cantante y actriz no ha parado de cosechar éxitos tras éxitos, y consolidándose así en una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento.