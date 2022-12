Camila Fernández reveló como superó la depresión por la muerte de su abuelo Vicente Fernández

Sin ninguna duda, Vicente Fernández fue uno de los artistas más importantes que tuvo México a nivel internacional. Con una extensa y exitosa carrera logó marcar a fuego su paso por la música y su presencia se extraña en todo momento. Y es que el pasado 12 de diciembre se cumplió un año de su muerte, un acontecimiento que enlutó a sus familiares y fans quienes tuvieron su tiempo de duelo para sobrellevar la partida del “Charro de Huentitán”. Por su parte, su niete Camila Fernández, confesó que sufrió de depresión durante varios meses.

Camila, quien es hija de “El Potrillo” lanzó un álbum titulado “Vulnerable”, y recientemente, en una entrevista para la revista “Sky View” la nieta de Vicente comentó cómo fue el proceso. Hacía varios meses antes de la muerte de su abuelo, ella tenía la intención de hacer su propio estilo de mariachi, y es por ello que le mostró las canciones que había grabado a su papá y a “Chente”.

Camila Fernández lanzó su disco titulado "Vulnerable", donde rinde homenaje a su abuelo Vicente.

Así salió Camila de la depresión

Según relató Camila, ella le agregó un toque del género urbano y a ambos cantantes les gustaron sus composiciones, a pesar de que su abuelo al principio tenía resistencia hacia ese nuevo estilo de música. Camila se casó y embarazó en 2021, y luego llegó el fallecimiento de Vicente Fernández.

“La depresión que ni te cuento. No quería levantarme de la cama, no quería saber nada de nadie, en eso me mandan la canción de ‘Volver’ y es para una pareja, ya la tenía grabada. Y me dicen, tienes que grabar los videos de estas canciones”, agregó.

Camila Fernández era muy apegada a su abuelo Vicente.

Es así que Camila confesó que la presionaron para sacar el disco, pero ella solo podía pensar en su abuelo. Fue entonces que, a pesar de que el tema “Volver” estaba pensado para una pareja, se le ocurrió hacer un tributo al “Charro de Huentitán”.

El videoclip se puede apreciar a Camila recordando a su abuelo a través de un cofre con varios objetos. También escribe una carta para decirle cuánto lo extraña y lo importante que fue él en su vida.

En una de las tomas aparece un personaje vestido de charro a quien ella se acerca y le entrega un mensaje. “Vamos a poner como representante a mi abuelo, un representante de mí, de Chiquita, y vamos a poner etapas de cómo atribuyo mi musicalidad y la letra, todo”, explicó la hija de Alejandro Fernández.