¿Están fingiendo? Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos muy enamorados pero los internautas los tildan de ‘falsos’

Este año será recordado como uno de los mejores en la vida de Jennifer Lopez: pudo cumplir su sueño de casarse con el amor de su vida, Ben Affleck, incluso veinte años después de la distancia y la primera ruptura. No sólo le fue bien en su vida sentimental sino que hace unas pocas semanas anunció el lanzamiento de su nuevo disco This is me… now que significó una verdadera revolución para sus fans. Últimamente se ve a la pareja más seguido por las calles, paseando solos o con sus hijos, y se muestran tan sonrientes y felices que los internautas creen que todo es una farsa porque son conscientes que los paparazzis los persiguen a donde vayan.

La pareja ha formado una hermosa familia con sus hijos Seraphina, Violet, Samuel, Max y Emme, y todos se llevan muy bien. Sin embargo, desde que se casaron se ha hablado de algunos problemas que la pareja ha vivido por algunos hábitos de Ben que a Jennifer no le han gustado. Se llegó a decir incluso que la cantante lo echó de la casa, y le puso condiciones para volver, pero parece que las cosas han ido mejorando, ya que la Diva del Bronx le escribió hasta una canción.

En los últimos días Jennifer y Ben se han mostrado felices, pero los fans parecen no creerles tanta felicidad y los llaman “falsos”. Jennifer López y Ben Affleck fueron captados este fin de semana solos y sin sus hijos mientras iban por un café en Santa Mónica. JLo y Ben iban caminando abrazados y se miraban con amor y sonriendo, muy felices y enamorados a cuatro meses de haberse casado.

Sin embargo, en redes aseguran que son unos “falsos” y solo lo hacen para aparentar, porque saben que los paparazzis siempre están vigilándolos. “Qué pareja tan falsa”; “Esas fotos se ven más fingidas”; “Recuerden que ambos son actores, se ve súper actuado”; “Se nota que saben que les están tomando fotos”; “Aunque intenten probar que son felices, la falsedad se nota”; y “Qué falsos de verdad, asuman su verdad”; fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque los critican, JLo y Ben se muestran felices y unidos, e incluso en Acción de Gracias la pasaron juntos como una familia feliz.