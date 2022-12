Deseo 2023: Maite Perroni y Andrés Tovar quieren ser padres

Los últimos meses de Maite Perroni fueron un sube y baja emocional del que se desprendieron sólo buenas emociones. Hace tan sólo dos meses se casó con Andrés Tovar, se fueron juntos de Luna de Miel, ya estrenaron su primer árbol navideño con una decoración y colores muy llamativos para la ocasión y ahora acaban de irse de vacaciones juntos no sin antes responder algunas preguntas a los paparazzis como la del posible embarazo. La actriz lo negó pero antes de dar por concluida la charla arrojó la gran sorpresa: espera que se haga realidad a la brevedad.

Hace una semana, Maite Perroni y Andrés Tovar pusieron su primer árbol de Navidad ya como esposos. Debido a que la decoración destacó por sus tonos rosas con banco y plateado, algunos de los seguidores de la cantante comenzaron a especular respecto a si se encontraba embarazada y si su bebé sería una niña.

Maite Perroni y Andrés Tovar pidieron el mismo regalo para esta Navidad: ser padres en 2023.

De hecho, durante todo el año esa fue la constante, un posible embarazo de la ex integrante de RBD que en reiteradas ocasiones ella se encargó de negar a través de comunicados. Sin embargo, la duda continúa latente porque a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue cuestionada al respecto y respondió: "Dicen muchas cosas pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Que digan lo que quieran. Ya a mí cada vez más se me resbala", comentó sin detener su paso y mientras tomaba de la mano al productor Andrés.

Ante la insistencia por saber si ser mamá estaba entre sus planes para este 2023, dijo que ojalá así sea. “Ya pusimos nuestra cartita abajo del árbol, ya está pedido, vamos a ver qué sucede y cuándo se logra”. A dos meses de su boda, dijo que no se ha sentido un cambio notorio en la forma como se llevan porque son felices todo el tiempo y tienen muy buena comunicación.

Maite Perroni y Andrés Tovar se acaban de ir de vacaciones.

Al cuestionarle los rumores de que ha visitado frecuentemente un hospital para tener bajo control su supuesto embarazo, la protagonista de telenovelas como Antes muerta que Lichita, indicó que en realidad se está tratando otro problema de salud. “Han habido distintas situaciones por las cuales había estaba yendo, tenía un tema en el cuello y otras cosas. Pero la verdad es que está todo bien y cuando así sea (el embarazo) lo decimos, en eso estamos. Espero que pronto les digamos que sí”, respondió al asegurar que son sus deseos al cien por ciento.

Maite Perroni y Andrés Tovar ya están listos para agrandar la familia.

Camino a la sala para abordar un avión a propósito de sus vacaciones, Maite Perroni y Andrés Tovar adelantaron que la Navidad y el Año Nuevo son fechas que acostumbran pasar en familia. “Se trata de disfrutar, reflexionar y procurar este tiempo para agradecer. No sé qué vamos a cenar, preparamos juntos el desayuno, la comida y la cena”, añadió el productor de televisión.