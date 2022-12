Parte del staff de Harry Styles sufrió robo en Brasil

Harry Styles es definitivamente uno de los artistas del momento y el más esperado en todo el mundo tras el regreso de los conciertos luego de la pandemia por Covid-19. Luego del lanzamiento de Harry’s House, su más reciente disco, comenzó una gira que lo tuvo de visita por los distintos países latinoamericanos y, en estos momentos, se encuentra aguardando uno de sus últimos shows en la tierra del carioca y la caipiriña. Sin embargo, este fin de semana, parte del staff de su equipo sufrió un robo del que todavía el cantante no se ha pronunciado.

La gira de Harry Styles en Latinoamérica se vio empañada en Brasil por el reciente robo de una camioneta que transportaba mercancía oficial del artista. El viernes pasado, un día antes de su concierto en Curitiba, el equipo del cantante británico, específicamente el conductor de la camioneta, narró que fue interceptado por tres hombres armados, quienes se llevaron el vehículo y lo abandonaron a él sobre el camino.

Harry Styles está terminando su gira por latinoamérica llamada Love On Tour.

A pesar de que en un inició trascendió que la unidad transportaba equipo del intérprete de As it was, poco después se confirmó que sólo había camisetas y souvenirs que serían vendidos en el concierto, según el medio brasileño G1. El músico llegó la semana pasada a Brasil con el fin de concretar su Love On Tour, en el que, además se presentó en São Paulo en el día de ayer y esta noche.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo se han referido a la situación que vivió parte del staff del músico inglés. Harry inició su carrera artística en 2010 con la banda One Direction, que lanzó cinco discos consecutivos entre 2011 a 2015, y ocuparon las posiciones más altas de las listas de popularidad.

Parte del equipo de Harry Styles fue robado en Brasil antes de sus últimos shows.

Posteriormente, en 2017, Styles decidió separarse de la banda y hacer su carrera en solitario con la que le ha ido aún mejor. Su último álbum publicado es Harry's House en 2022, uno de los álbumes más esperados y escuchados de este año.