Elton John no acepta las nuevas políticas de Elon Musk y se retira de Twitter

La trayectoria de Elton John en la música es tan extensa que no alcanzaría sólo una nota ni mucho menos 240 caracteres pero se ha ganado el respeto y el cariño de sus colegas en todo el mundo. El artista siempre tuvo la intención de unir a las distintas audiencias a través de sus canciones, sin embargo, desde que el Elon Musk es el dueño de la red social Twitter, el cantante se ha mostrado molesto y no está de acuerdo con las nuevas políticas impuestas por el magnate, por lo que decidió retirarse de la plataforma del pajarito.

Elton John, cantante de Rocket Man, es la última celebridad en abandonar la plataforma de redes sociales desde que fue comprada por el magnate de Tesla, Elon Musk, y culpó de su salida al cambio de política del sitio en torno a la información errónea. "Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente. Sin embargo, me entristece ver cómo la información errónea se usa ahora para dividir nuestro mundo. Decidí no usar más Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la información errónea florezca sin control", escribió el cantante en su último tuit.

Twitter dejó de tomar medidas contra las cuentas que difunden información errónea sobre COVID-19 el mes pasado, pero Elon dijo que espera que el ícono de la música regrese a la plataforma. El hombre más rico del mundo, quien compró Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre pasado respondió a Elton John. "Me encanta tu música. Espero que vuelvas. ¿Hay alguna información errónea en particular que te preocupe?", posteó Musk. Elton John, de 75 años, se une a una gran cantidad de famosos que abandonaron Twitter desde que Elon es dueño de la plataforma. El cantante se une a Jim Carrey, Whoopi Goldberg y Gigi Hadid.

En el anuncio de Gigi, la supermodelo sugirió que el sitio se había convertido en un pozo negro de odio e intolerancia, bajo el control de Musk. Mientras tanto, Elton John prometió apoyar a sus hijos si deciden seguirlo en el negocio de la música.

El cantante, tiene dos hijos; Zachary, de 11 años y Elijah, de nueve años, junto con su esposo David Furnish y se comprometido a apoyarlos en lo que sea que elijan a ser. "Todavía son muy jóvenes, así que no están del todo seguros (de lo que quieren hacer). Pero, por supuesto, sean cuales sean sus sueños y ambiciones, mi esposo David y yo los apoyaremos por completo”, finalizó Elton John.