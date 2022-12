Nick Carter fue acusado nuevamente de abusar de una menor

Una de las bandas más icónicas y exitosas de los noventa a nivel mundial fue definitivamente Backstreet Boys. Cuando algún nostálgico pone a reproducir uno de sus grandes hits no hay persona que no la sepa y no baile al ritmo de la boy band. Sin embargo, algunos hechos pasados oscurecen la trayectoria del grupo, más puntualmente la de Nick Carter, quien en el pasado fue acusado por la cantante Melissa Schuman de violación, y ahora nuevamente le cayó una denuncia de un episodio acontecido en 2001 con una menor.

Nick Carter, miembro de Backstreet Boys, está siendo demandado por agresión sexual, después de un supuesto incidente con una menor en 2001. Según los documentos legales, obtenidos por TMZ, Shannon Ruth, quien tenía 17 años en el momento de la agresión, fue invitada por Carter a su autobús después de un concierto de los Backstreet Boys en Tacoma, WA, mientras esperaba en la fila de autógrafos. Carter dice que la acusación es totalmente falsa.

Ruth, que tiene autismo y parálisis cerebral, relató que el cantante le preguntó si quería un trago y ella pidió jugo de manzana, y Carter supuestamente le dijo que tenía arándanos, dándole una “bebida de color rojo”.

Shannon Ruth declaró junto a sus abogados en conferencia de prensa.

La víctima señala que la bebida sabía mal y Carter la llamó “jugo VIP” pero la bebió para no ser grosera. Ahora cree que fue una mezcla de alcohol y jugo. Según los documentos, Carter la llevó al baño del autobús y la obligó que le practicara sexo oral. La mujer lloró mientras era abusada, pero él siguió dándole órdenes. Luego dice que Carter la llevó a una cama en el autobús y continuó agrediéndola sexualmente.

Después del traumático episodio, el cantante la amenazó y le advirtió que le contaría a la gente lo que hizo, se ocuparía personalmente de poner a todo el mundo en su contra. Los documentos señalan que Ruth, quien afirma que era virgen antes del presunto asalto, contrajo el virus del papiloma humano (VPH) tras la agresión sexual y ahora busca una indemnización por daños y perjuicios.

Nick Carter fue acusado nuevamente de violación, esta vez, a una menor de 17 años.

Una fuente cercana a Nick declaró a TMZ: “Esta acusación es categóricamente falsa, Nick se está enfocando en su familia y está de luto por la muerte de su hermano”. Nick enfrentó acusaciones de violación en el pasado, pero nunca ha sido acusado de ningún delito. El cantante de Backstreet Boys fue acusado de violación por la cantante Melissa Schuman en 2013.

En 2018, Schuman afirmó que Carter la violó y presentó un informe ante la policía de Los Ángeles por el incidente. En una publicación, la cantante dijo que Nick la obligó a entrar al baño y le hizo sexo oral por la fuerza. Y relató que Carter luego la llevó a un dormitorio y la obligó a tener relaciones sexuales.

Carter sostuvo que el sexo fue consensuado: “Estoy sorprendido y entristecido por las acusaciones de la Sra. Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos o en ningún momento que todo lo que hicimos no fue consensuado. Grabamos una canción y actuamos juntos, y siempre fui respetuoso y apoyé a Melissa tanto personal como profesionalmente”, añadió en su declaración. El cantante finalmente no fue acusado formalmente por abuso sexual. En el pasado, Nick Carter fue acusado por la cantante Melissa Schuman de violación.

El abogado de Carter, Michael Holtz, declaró en ese momento: “Nick Carter fue reivindicado cuando la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles rechazó los cargos en su contra. Nick ha negado estas acusaciones desde que se enteró de ellas el año pasado y confiaba en el fiscal del distrito concluiría que no había base para presentar cargos en su contra. Está feliz de dejar este asunto atrás”, finalizó su defensor.