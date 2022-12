Cristian Castro y sus looks más atrevidos y extravagantes

Romántico, carismático y siempre cambiante, Cristian Castro acaba de celebrar su cumpleaños número 48 y lo festejamos por ser uno de los artistas mexicanos ya consagramos a nivel mundial que nos sigue regalando sorpresas. En los ‘90 y en los años 2000 se dedicó comprometidamente a dejarnos una amplia lista de lo mejor de su repertorio y luego decidió disfrutar de una manera distinta estar en la televisión y pertenecer al mundo del espectáculo. Esta es una de las facetas más comentadas del cantante, por eso, hoy lo homenajeamos haciendo un repaso de sus looks más locos y atrevidos.

El nominado al Premio Grammy como cantante mexicano de pop posee una voz inigualable. Castro tiene en su repertorio exitosos temas como No podrás, Por amarte así, Azul, Yo quería; entre otros. Sin embargo recientemente ha estado en boca de todos por sus extravagantes vestuarios y toda clase de "locuras" en cuanto a su imagen se refiere. Esta situación lo ha convertido en el blanco perfecto para la creación de memes y las críticas. Al cantante mexicano los comentarios negativos no le importan ni le incomodan, y eso es de celebrarse, pues cada uno es libre y puede hacer lo que mejor le parezca o más le guste en cuanto a looks.

Cristian Castro estuvo en el último tiempo en boca de todos por sus increíbles y osados cambios de look.

Fue durante su participación como jurado del reality show Canta conmigo ahora que Cristian se volvió tendencia por sus coloridos atuendos, brillosos y con estampados relacionados a la moda de los años 60's y 70's. Comenzado su transformación, Cristian Castro apareció con una cabellera teñida de rubio y ligeramente larga, por lo que se le comparó con el protagonista de la película Beetlejuice.

Cristian Castro comenzó con una cabellera rubia y larga.

Para promocionar el programa, el también conocido como "Gallito Feliz" apareció con pantalón y camisa amarilla, así como un saco verde al tono con su pelo.

Cristian Castro se animó al color verde con un atuendo a tono con su cabello.

Luego, el intérprete de Vuélveme a querer apareció con un traje de colores brillantes metálicos de la lujosa marca Dolce & Gabbana, el pelo amarillo casi anaranjado y la corbata a tono.

Uno de los colores más atrevidos de Cristian Castro fue el naranja fuego.

El cantante también se mostró con el pelo teñido en color lila, por lo que fue comparado con un trol, la tía pelucas y hasta con un cantante de K-Pop.

También se animó al color lila.

En una entrevista para el programa Telenoche, el cantante dijo que su vestuario está relacionado con la decisión de reinventarse y no estancarse en un rol. Asimismo confesó que sus cambios de look son el resultado de buscar algo distinto para destacar en televisión.

A Cristian Castro no le importa las criticas, él sólo quiere divertirse y reinventarse todas las veces que pueda.

"Me disfrazaron de Troll -la producción del programa-, no sé; la cosa es que me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea distinto y divertirme también; es un momento mío que hace mucho no tengo en televisión y estoy divirtiéndome", expresó. "Estoy tratando de divertirme un poquito… estoy emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de gente ahí… hice algunos looks muy estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado", bromeó. Es así que Cristian Castro ha sacado su lado divertido y extravagante sin importar el qué dirán.