La razón por la que Pink gastó miles de dólares en una insólita obra de arte

Desde su aparición en el 2000, Pink sólo se ha dedicado a cosechar éxitos y hoy es una de las artistas pop más importantes del mundo. No sólo se destaca por su música y sus discos que logran dar batacazos con cada lanzamiento, también es conocida por ser voluntaria en diferentes causas sociales y del medio ambiente. En esta oportunidad, la cantante tuvo el gesto de comprar una obra de arte pintada por dos chimpancés para ayudar de esta forma a una organización que aloja animales rescatados de las industrias que buscan explotarlos.

Se rumora que Pink se gastó 5.000 dólares en una obra abstracta que forma parte de una exposición que se puede ver actualmente en el New World Symphony Center de Miami Beach, en el estado de Florida. Hasta ahí no hay nada fuera de la común porque la cantante es una de las artistas más respetadas de la industria discográfica que puede permitirse gastar ese dinero para aumentar su colección de arte.

Pink compró una obra de arte pintada por dos chimpancés.

Lo curioso es que el cuadro, que presenta franjas de color azul, blanco y, cómo no, rosa, ha sido pintado por dos chimpancés llamados Patty y Kramer. Al parecer, Pink seleccionó personalmente la pintura por Internet como parte de una preventa para los coleccionistas que no pudieran asistir en persona a la exhibición. También envió una nota a los organizadores del evento @rt by chimps asegurando que está encantada con su compra e interesándose por el proceso creativo.

La mejor parte de toda esta historia es que la recaudación que se consiga con la venta de cada pieza se destinará a financiar el santuario Save the Chimps, que alberga animales rescatados de laboratorios y de la industria del entretenimiento. Pink ha sido durante mucho tiempo una activista comprometida con la lucha por los derechos de los animales y ha colaborado en varias ocasiones con PETA, posando desnuda para la famosa campaña de la organización "Prefiero ir desnuda que llevar pieles".

La obra de arte que Pink compró para ayudar a Save the Chimps, un lugar que refugia a animales rescatados de la industria farmaceútica y del entretenimiento.

La estrella también se ha mostrado en contra de los parques temáticos como los zoológicos marinos SeaWorld, y no comprende como otros padres pueden llevar a sus hijos a visitar espacios donde "animales inteligentes y sensibles" viven en unas condiciones de confinamiento perjudiciales para su salud.