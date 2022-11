Este es el director de cine con el que Ethan Hawke sueña trabajar

Todos tenemos nuestros ídolos, ya sea de la música, el cine, la televisión, la literatura, el deporte, etc., incluso los mismos actores sueñan con poder trabajar con otros colegas o directores. En una reciente entrevista, Ethan Hawke reveló que le encantaría formar parte de algún nuevo proyecto de un cineasta meticuloso y muy selectivo a la hora de formar su equipo. Se trata de Martín Scorsese con quien ya tuvo la oportunidad de intercambiar ideas para un documental que acaba de estrenar en HBO pero Hawke desea aprender de él siendo intérprete de alguno de sus próximos films. ¿Podrá cumplir su sueño a la brevedad?

En julio de este año, HBO Max lanzó a través de su plataforma una miniserie documental sobre Paul Newman y Joanne Woodward que tuvo a Ethan Hawke como director: The last movie stars. La producción repasó la vida de esta pareja a partir de un proyecto abandonado de memorias. En este marco, el actor al que vimos trabajar una y mil veces de la mano de Richard Linklater, especialmente en la trilogía Before, dio algunas entrevistas.

En entrevista con Indiewire Ethan Hawke hizo referencia a uno de los mentores que tuvo para llevar adelante este proyecto y develó que se trata de alguien con el que él se muere de ganas de trabajar. Para realizar The last movie stars, HBO Max contó con la participación de Martin Scorsese tanto en el rol de productor como en el de asesor para el director del documental de seis partes.

“Tuve una experiencia increíble, lujosa”, aseguró Ethan Hawke en la entrevista mencionada. Luego, destacó: “Sueño con trabajar con Martin Scorsese como actor”. Según reconoció esta miniserie de HBO Max fue la única vez que pudo tener un intercambio “creativo” con el realizador de clásicos como Taxi Driver o Mean Streets. Durante la nota, el actor de Before Sunrise contó cómo fueron los intercambios con el ícono del cine.

El gran sueño de Ehan Hawke es trabajar en una película de Martín Scorsese.

“Claro que estaba súper a la defensiva, diciendo que por supuesto lo iba a arreglar y que la música iba a ser mejor. Pero él estaba como: ‘Escucha, es realmente excelente. Deja de escribir. Hice un montón de documentales, nunca va a ser como quieres que sea. Es genial. Y es tiempo de que vuelvas a tu trailer, aprendas algunos textos y hagas lo que se supone que debes hacer para vivir”, recordó Ethan Hawke.

Todavía sin nada confirmado de forma oficial, hay dos producciones en el futuro de Martin Scorsese donde Ethan Hawke podría decir presente. Por un lado, una serie de televisión centrada en el universo de Pandillas de Nueva York, película protagonizada por Daniel Day Lewis. Por el otro, Roosevelt, una biopic sobre el expresidente norteamericano que tendría a Leonardo DiCaprio como su principal figura.