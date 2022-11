La mamá del Chyno Miranda rompe el silencio sobre la situación de su hijo: "Me lo..."

Hace unos días se dio a conocer que el repentino traslado de Chyno Miranda a una clínica privada luego de haber permanecido 10 meses en el Centro de Rehabilitación ‘Tía Panchita’. Según informaron fuentes cercanas al cantante, esta medida se hizo por orden de un juez luego de que una inspección arrojara que en el lugar no había las condiciones adecuadas para atender al cantante.

Alcira Pérez Ochoa, madre de Chyno, habló del reciente traslado de su hijo del centro ‘Tía Panchita’ y dijo temer que el cantante retroceda en su tratamiento. "A mí no me avisaron absolutamente nada ¿por qué se llevaron a mi hijo?, no hay razón, porque mi hijo no estaba mal, mi hijo estaba atendido. Él está siguiendo un tratamiento y ha mejorado mucho", expresó la madre del famoso intérprete.

Una de las últimas fotos que posteó Chyno Miranda en su perfil.

Además Alcira agregó al periodista venezolano Luis Olavarrieta lo siguiente: "Yo decidí meter a mi hijo en la clínica para que sanase de unas patologías que él tiene, sobretodo de una secuela que le ha quedado de su encefalitis, que le impide actuar correctamente", explicó la preocupada madre.

Por otra parte la madre del Chyno Miranda habló de la actual pareja de su hijo y aseguró que ella fue la impulsora del traslado del artista. Sobre Astrid Torrealba Falcón, Alicia Pérez dijo:

"En estos momentos mi mayor preocupación es que me lo raptaron, me lo secuestró una persona que es cuarentena para él, que no le va a hacer bien", aseguró la señora Alcira. "Yo soy su mamá, ella no puede pasar por encima de mí, él está enfermo, yo necesito que él se sane... si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo ¿eso es lo que ella quiere?".