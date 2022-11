La clásica villana de las telenovelas Joana Benedek deslumbra con su increíble boda

La actriz mexicana de origen rumano realizó una lujosa boda que despertó el interés del público, quien no la había visto durante mucho tiempo. Lo que sucedió con respecto a su desaparición fue que en el año 2012 decidió dedicarse a la espiritualidad, lo que la sacó de foco momentáneamente.

Sin embargo, Joana Benedek aún mantiene estrechos contactos relacionados con el entorno del espectáculo como su íntima amiga y compañera, Maribel Guardia. Por eso en su casamiento no podían faltar personalidades relacionadas con el entretenimiento como el productor Emilio Larrosa, Shanik Berman, entre otros.

El evento despertó la curiosidad de todos, y quien antes fue la villana más sexy y talentosa de las telenovelas con su boom en los 90 y en el 2000, volvió a estar en el centro de las miradas. La protagonista de reconocidas novelas como Mi gorda bella y Amigas y rivales se casó con Javier Vargas a los 50 años el pasado viernes 4 de noviembre en México.

La lujosa boda se celebró en una iglesia ortodoxa ya que es la religión que practica la actriz. Joana Benedek lucía realmente bella y parece que los años no le pasan. Con respecto a su esposo, Javier, no lo había presentado ante el público ya que decidieron llevar la relación con mucha discreción. Sin embargo, no fue hasta enero del 2022 cuando por fin lo mostró públicamente y, además, junto con la noticia del compromiso.

La talentosa artista tuvo una ceremonia muy emotiva donde el productor Emilio Larrosa, con quien trabajó en varias telenovelas, se encargó de llevarla al altar. Su esposa fue la madrina de bodas y la madre de Joana viajó desde Rumania para presenciar el gran evento.

Por su parte, su amiga Maribel compartió en Instagram algunas fotos con la pareja recién casada y su marido, Marco Chacón. "En la boda de mi preciosa amiga Joana Benedek y Javier. Que Dios los bendiga y que sean felices por siempre, son una pareja linda y llena de luz” posteó la actriz y cantante costarricense, quien lució un vestido rojo intenso.

Joana Benedek sorprende con su lujosa boda.

Por su parte, la periodista Shanik Berman sostuvo que la celebración estuvo llena de detalles y que se llevó a cabo en los lugares más elegantes y glamorosos. Afirmó también que luego de realizarse la boda en la iglesia, los invitados fueron guiados hacia una lujosa recepción donde luego hubo un show de fuegos artificiales. Allí, además, los novios bailaron un vals frente a los presentes que emocionó a todos.

