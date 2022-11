¿Quién fue el galán de telenovelas que abandonó todo por otra profesión?

Rodrigo Vidal fue una de las estrellas juveniles más destacadas en la década de los 90’, quien participó en varias telenovelas exitosas, aunque su vocación no era estar frente a las cámaras. Es por ello que abandonó el protagonismo para convertirse en productor.

A los 16 años, Rodrigo Vidal se dio cuenta que lo suyo era programar llamados, organizar juntas de presupuesto, buscar talentos, planeación de fechar de rodaje y todo lo relacionado con la producción.

Rodrigo Vidal participó en varias telenovelas exitosas.

Un día, mientras paseaba por las instalaciones de Televisa y mientras veía una grabación, una mujer bastante enojada lo vio y le reclamó su falta de compromiso con el equipo, ya que según ella, él era culpable de retrasar el trabajo de todos. Se trataba de Carla Estrada, una productora a quien le dijeron que él no era a quien buscaban, por ello, se disculpó con Rodrigo y le pidió que le hicieran una prueba. “¿Eres actor verdad?”, le preguntó y fue así que sin experiencia se sumó a las filas del elenco de "Cuando llega el amor".

En ese momento, Rodrigo no tenía la más mínima intención de actuar, pero gracias a su participación en “Salomé” y “Dos Mujeres”, obtuvo un reconocimiento a Mejor actor de reparto y Mejor actor joven de la revista “TVyNovelas”.

Rodrigo Vidal se alejó de la actuación para convertirse en productor.

El también actor que participó en “Amigas y Rivales”, “El Premio Mayor” y “Baila conmigo”, probó suerte en otras televisoras como Univisión y Venevisión, lo cual le permitió explorar nuevas áreas dentro del gremio como una agencia de talentos, donde descubrió a William Levy, estuvo en una producción de televisión, y realizó trabajos que le permitieron alternar entre Miami y la Ciudad de México.

Vidal ha producido 16 películas y colocado a sus representantes en programas como "La Casa de los Famosos" donde Ivonne Montero fue la ganadora de la última edición del reality show, a través de su agencia “Happy Management” y su anterior agencia la cual se quedó a cargo su exesposa.

En una entrevista con Jessie Cervantes, el productor confesó que sale poco en televisión, pero cuando regresa, lo hace con mucho amor, cariño y con proyectos puntuales.

Asimismo, aclaró que no extraña la actuación. "No tengo necesidad de satisfacer esa parte de actor y entrar, sino que me clavo al cien en la producción. Escribimos mi esposa y yo, traemos a grandes grupos de escritores, quien produce las películas es mi esposa y a veces dirijo algunas, o me queda en la producción ejecutiva", dijo Vidal.