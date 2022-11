La razón por la que Selena Gómez nunca grabó una canción con Justin Bieber

Selena Gómez estrenó su documental “My mind & me” donde reveló aspectos de su vida personal y profesional encendiendo la polémica al contar la verdadera razón por la que nunca grabó una canción con Justin Bieber, a pesar de que fueron novios durante más de dos años y sus respectivas carreras estaban en ascenso.

Durante el documental, Selena Gómez cuenta cómo ha sido su vida y el camino al estrellato, el cual estuvo colmado de desafíos que tuvo que afrontar desde muy corta edad. Pero todo eso la ayudó a convertirse en todo un símbolo del feminismo moderno y ahora revela la verdadera razón por la que se truncó lo que hubiera sido un dúo histórico para la industria musical.

Selena Gómez reveló varios detalles de su vida personal y profesional en su documental recién estrenado.

Cabe recordar que, hace un par de semanas, durante una gala benéfica en Los Ángeles, Selena Gómez coincidió con la actual esposa de Justin, Hailey Bieber, con quien se rumoraba tenía una fuerte rivalidad. Pero todos estos rumores quedaron zanjados luego de que ambas disfrutaron de la velada juntas y se tomaron fotos para los curiosos fotógrafos que veían reunidas a dos grandes amores de Justin Bieber.

Un dúo que pudo hacer historia en la música.

En su documental de la cantante revela que, la verdadera razón por la que no grabaron una canción no se debió a la ruptura que experimentaron sino por otro motivo. De acuerdo con Selena Gómez, el tema que grabaría con Justin Bieber era “Let me love you” del DJ Snake pero, esto nunca sucedió y privó a los fanáticos de ambos artistas a disfrutar del dúo.

Así también, la cantante Selena reveló que pese a tener el corazón roto por la ruptura con Justin, fue obligada por la disquera en la que se encontraba, para grabar un tema de desamor. En esa canción pudo contar su historia pero, no había revelado tanto sobre su vida personal hasta que llegó este documental producido y distribuido por Apple TV.

Selena Gómez nunca grabó “Let me love you” debido a que, nunca fue informada sobre la presencia de Justin Bieber en el tema, situación que la hizo enfurecer y no grabó nunca las voces de aquel tema. La canción de DJ Snake se terminó convirtiendo en una de las canciones más famosas de Justin.