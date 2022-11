Karol G se retira de los escenarios por tiempo indefinido

Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los mejores años de la cantante Karol G quien hace unos días finalizó su gira “Strip Love Tour”. Con conciertos a lleno total y colaboraciones con sus artistas favoritos, como el caso de Grupo Firme y Anahí, la colombiana llegó al punto más alto en su carrera. Sin embargo, sorprendió a todos sus fans al anunciar que se alejará de los escenarios por tiempo indefinido.

Karol G está pasando por su mejor momento profesional.

Pese a su ruptura con Anuel AA y las controversias detrás de Yailin “la más viral”, “La Bichota” se ha concentrado en su carrera, teniendo un año fabuloso. No obstante, se ausentará de los escenarios a partir del 2023. El pasado 29 de octubre, hizo este anuncio durante su concierto en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Según anunció la colombiana, su único concierto será en Puerto Rico y la duración de este descanso es indefinido.“Resulta que el próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira. Tengo un concierto, que es en el estadio de Puerto Rico”, explicó la cantante de 31 años.

No se saben los motivos que llevaron a Karol G a tomar la decisión de alejarse de los escenarios.

¿Por qué Karol G se aleja de los escenarios?

Durante su concierto, Karol G no explicó por qué se retirará temporalmente de los escenarios, pero utilizó sus redes sociales para agradecer por todo el apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticos. “Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho. 33 shows entre Estados Unidos y Canadá. 33 shows sold out”, escribió la artista en una de sus recientes publicaciones. “Nos disfrutamos la vida como niños, pero trabajamos como máquinas y por eso y más ¡LOS AMO!”, añadió.

Aunque no dio las razones de su retiro, podría tratarse de un merecido descanso luego de una intensa jornada de presentaciones, viajes y hoteles. Asimismo, en algunas ocasiones, utilizó su cuenta de Twitter para explicar que no se sentía muy bien antes de alguna presentación, pero que igual hacía su mayor esfuerzo para salir y no defraudar a sus fanáticos.