Emocionado, Brad Pitt habló sobre Shiloh y Zahara, sus dos hijas, tras años de silencio: "Me..."

A partir de la tormentosa separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, el actor no fue visto en público junto a sus hijos. Si bien continuó viviendo en Los Ángeles cerca de la mansión de su ex mujer, no asistió a ningún evento acompañado por ellos, por lo cual sorprendió con su referencia a ellos durante una entrevista en la que dijo: “Me encanta que encuentren su propio camino”.

En el marco de una serie de reportajes con motivo de la promoción de su próxima película Bullet Train, Pitt fue consultado por Entertainment Tonight acerca del talento mostrado por su hija Shiloh en videos que fueron virales en redes sociales donde se la ve bailando.

“Se me saltan las lágrimas. Es muy hermoso. Me encanta que encuentren su propio camino, que descubran las cosas que les interesen, que encuentren su propia voz y que florezcan”, expresó el actor.

Shiloh es la primera hija biológica de la pareja de actores y es una apasionada de la danza, con preferencia por los ritmos urbanos mientras que su hermana Zahara es oriunda de Etiopía y fue adoptada a los seis meses de edad.

Por su parte, Zahara cuenta con un perfil orientado a las humanidades, con mucha inclinación hacia la política. “Ella es muy inteligente y va a prosperar aún más en la universidad. Es un momento emocionante y hermoso para encontrar su propio camino y perseguir sus intereses. Estoy muy orgulloso”, contó su padre.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Angelina destacó el rendimiento académico de su hija que fue admitida en la casa de estudios Spelman, para mujeres afrodescendientes y escribió: “Felicitaciones a todos los nuevos estudiantes que empiezan este año. Este es un lugar muy especial y es un honor que un miembro de la familia sea una nueva chica Spelman”.

La adicción al alcohol que el propio actor admitió y que fue reflejada en un correo que Angelina le envió a su ex marido, fue una de las principales causas del divorcio. Luego de unos años, Pitt obtuvo la custodia compartida de sus hijos.

La pareja conocida como Bradgelina posee seis hijos en común, nacidos en distintas partes del mundo, una influencia de Jolie, quien realiza labores para Naciones Unidas. El mayor es Maddox, seguido por Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, también hijos biológicos.