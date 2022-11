El delicado estado de salud de Christina Applegate que casi no le permite caminar

Christina Applegate compartió su delicado estado de salud y anunció que pronto se la podrá ver usando bastón ya que tiene serias dificultades para caminar. La actriz padece de esclerosis múltiple y aún así finalizó su trabajo en la serie Dead to Me de Netflix.

El año pasado Christina Applegate sorprendió al mundo al informar que tiene esclerosis múltiple. Esto supuso un cambio radical en su vida, aunque aun así la actriz decidió seguir trabajando, al menos hasta finalizar los compromisos que tenía pendientes.

Así lo hizo con Dead to Me, serie de Netflix que está por estrenar su tercera y última temporada. En una publicación que realizó en sus redes sociales, la actriz nacida en noviembre de 1971 indicó que próximamente estará presente en una ceremonia (el evento de presentación acaso) y avisó que irá con bastones en sus manos ya que la enfermedad que tiene no le permite caminar con normalidad.

“Se acerca una ceremonia muy importante. Esta será mi primera salida desde que me diagnosticaron EM. Los bastones ahora son parte de mi nueva normalidad”, fueron algunas de las palabras que escribió al respecto.

Christina Applegate: cómo terminó la serie de Netflix y sus palabras acerca de la enfermedad que padece

La actriz de la versión original de Casados con hijos brindó una entrevista con The New York Times y habló sin rodeos acerca de cómo vive su vida en la actualidad.

En primer lugar, hizo referencia a su trabajo en Dead to Me y contó que los responsables de la serie le dijeron que no hacía falta terminarla y que su salud era una prioridad. Ella respondió que no, que iban a continuar y que lo iban a hacer en sus términos.

Christina Applegate y Linda Cardellini, su compañera y amiga de Dead to Me.

La protagonista de películas como La cosa más dulce y El reportero: la leyenda de Ron Burgundy también habló sobre su enfermedad y cómo la misma influye en su vida diaria.

“Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba ese tiempo”, manifestó agregando que ahora se encuentra bien, que es optimista, pero que aún así no logra aceptar la realidad y que se siente enojada.

