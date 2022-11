Quentin Tarantino tiene su propio ranking de películas perfectas

Quentin Tarantino es uno de los mejores cineastas del mundo y, también, uno de los preferidos de la audiencia por su osadía descarnada y sin muchas vueltas en varias de sus escenas. Sabemos que a lo largo de su trayectoria y de sus distintas experiencias forjó una personalidad marcada tanto en la vida como en la forma que le gusta contar historias en el cine. En una entrevista le preguntaron por aquellas cintas que le parecen perfectas y no dudó en responder y destacar algunas. Te contamos qué pelis te recomendaría Tarantino.

Quentin Tarantino es un cineasta tan locuaz con la imagen como cualquiera de los mejores directores de la historia. Nadie puede negar el lugar que ha mantenido durante casi tres décadas de carrera cinematográfica. Sin embargo, también es sabido que el director es un acérrimo fanático del séptimo arte. Por lo que de vez en cuando se permite la indulgencia de realizar sus tops personales y de enumerar algunos títulos cual si estuviera nutriendo su perfil de Letterbox. En ese sentido, Tarantino comentó sobre aquellas películas que considera perfectas. Una lista que no cualquiera se atrevería a definir.

Todo surgió porque el director actualmente está promocionando su libro Cinema Speculation. Un texto que habla sobre crítica cinematográfica y que analiza aquellos elementos que por lo general son tomados en cuenta para evaluar una película. En su libro, Tarantino habla sobre películas perfectas y menciona a La masacre de Texas (1974), de Tobe Hooper, como una de ellas.

Quentin Tarantino considera La masacre de texas (1974) como una película perfecta.

En Jimmy Kimel Live, el anfitrión cuestionó al cineasta sobre qué hace exactamente que una película sea perfecta: “Bueno, no hay muchas películas perfectas”, explicó Tarantino. “Eso solo lamenta el hecho de que la forma de arte del cine es difícil. Y mira, cuando dices películas perfectas estás hablando de la estética individual de cualquier autor. Incluso tratando de tener en cuenta todas las estéticas. Pero la película perfecta cruza todas las estéticas en un grado u otro”.

Entonces, Quentin Tarantino brindó seis ejemplos adicionales. Según él, las películas mencionadas encajarían a la perfección en aquel supuesto en donde todas las estéticas entrecruzan para que un autor aproveche lo mejor de cada una. Sería ese tipo de película a la que no se le podría reprochar nada, te gusten o no.

Quentin Tarantino considera Tiburón (1975) una película perfecta.

“Puede que no sea de tu agrado, pero no hay nada que puedas decir para desprestigiarlas”, continuó. “Creo que Tiburón (1975, de Steven Spielberg) encaja en eso. También creo que El Exorcista (1973, de William Friedkin) encaja. Creo que Annie Hall (1977, de Woody Allen) encaja en eso. Creo que algunas personas podrían decir El joven Frankenstein (1974, de Mel Brooks). Puedo entender ese pensamiento. Podría decir que Grupo salvaje (1969, de Sam Peckinpah) encaja en eso. Y eso que no es una película perfecta. No es perfecta. Sus imperfecciones son parte de su gloria. Así que déjame quitar Grupo salvaje. Pero ese es el punto, sin embargo. Que es algo que es tan inatacable. Volver al futuro (1985, de Robert Zemeckis) también es una película perfecta”.

Algo que tienen en común casi todas las películas perfectas mencionadas por Tarantino es la época. Casi todas fueron proyectos estrenados durante la década de los setenta. Lo anterior no es ninguna sorpresa. Quentin Tarantino definió su gusto por el cine durante dicha década. Con anterioridad ha mencionado que en su juventud trabajó en Los Angeles Video Archives, justamente durante los ochenta. Allí fue donde curtió su bagaje cinematográfico y adquirió el gusto de diversos autores. Muchos que después se reflejaron indudablemente en su cine.

Quentin Tarantino considera Volver al futuro (1985) una película perfecta.

Por ahora, Tarantino se toma un descanso detrás de las cámaras. En cambio alimenta su corazón de cinéfilo con la redacción de libros sobre el tema. O con su podcast de debate sobre películas que tanto gusta a los fanáticos del séptimo arte.