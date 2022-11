Matrix: Keanu Reeves le dio su propio sentido a la píldora roja

Definitivamente la trilogía de Matrix, fue la saga que convirtió a Keanu Reeves en una de las grandes celebridades de Hollywood y en uno de los actores más queridos de la industria del entretenimiento. Tuvo tanto éxito esta película de ciencia ficción sobre el sentido de la vida que en 2021 llegó su cuarta parte y final, hasta el momento. Todos recordarán que en el film se destacaron unas píldoras especiales de color azul y rojo que conducían a diferentes estados en el ser humano. El protagonista reveló cuál era para él el significado de este simbolismo y acá te lo contamos.

En 1999, Keanu Reeves protagonizó una de las mejores películas en la historia de la ciencia ficción. Matrix fue el comienzo de una trilogía (expandida recientemente con una cuarta parte) centrada en el control, el libre albedrío, el sentido de la vida. Dirigida por las hermanas Wachowski, contó en su reparto con figuras como Carrie-Anne Moss y Lawrence Fishburn, y recaudó más de 467 millones de dólares a nivel mundial, solo con su primera cinta.

Uno de los símbolos más importantes de Matrix fueron las píldoras con las que se reflejó el comportamiento humano: el adormecido, idiotizado, representado por la azul; y el despierto y combativo que representó la roja. Para poder iniciar su camino del héroe, Thomas Anderson tuvo que ingerir la píldora roja. Fue así como, de la mano de Morfeo, ingresó al mundo de la Matrix y comenzó a convertirse en Neo.

En una entrevista brindada hace casi una década, Keanu Reeves explicó cuál es, a su criterio, el significado de la píldora roja. Vale destacar que antes de responder la pregunta, aseguró que si de él dependiera tomaría ésta y no la azul. “Para mí la píldora roja es como una forma simbólica de tomar la antorcha e intentar entender. De algún modo, hay cierto idealismo en ella. La píldora roja representa lo mejor de lo que podemos ser, con nosotros mismos y con otras personas, con todos los seres sintientes, la naturaleza. Todo”, señaló.

Las icónicas píldoras de Matrix que condicionaban el comportamiento humano.

En relación con el mensaje de Matrix, Keanu Reeves afirmó: “Trabajar en esas películas, en algo que te exigía, comunicar esta idea de cómo vivimos y quiénes somos, ¿sabes? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la Matrix? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Confrontar aspectos de control e intolerancia. Abusos de poder, la búsqueda de libertad. Esta búsqueda por conectar…”. ¿Cuál es tu película favorita de las cuatro?

En 2021 se presentó la cuarta parte de Matrix, con la que se contó una historia mucho más meta, bromeando con el estado de la industria y la constante necesidad de resetear y repetir fórmulas que funcionan. Más allá del final de la historia que se vio en la pantalla, ¿podríamos ver una quinta película de Matrix? Todo indica que no. En una entrevista con Collider, el productor James McTeigue aseguró: “Mira, para nosotros, creo que en este momento, es solo la cinta que han visto. No tenemos otra precuela en mente. No tenemos otra secuela en mente. No tenemos una nueva trilogía”.