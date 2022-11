Selena Gómez confirma su trastorno de bipolaridad

Selena Gómez, quien se encuentra de estreno de su documental, es considerada una de las máximas figuras del pop internacional. Ahora, la cantante habló por primera vez del trastorno de bipolaridad que padece. Lo cierto es que desde niña tuvo que lidiar con la fama y la prensa, y esto ha hecho que su condición vaya empeorando con el paso de los años.

En una reciente entrevista para el medio “Rolling Stones”, la artista habló de uno de los pasajes más dolorosos de su vida, que ha afectado tanto su vida profesional como personal. Es así, que la también actriz relató sus años de infancia y cómo descubrieron su diagnóstico psiquiátrico.

En 2018, Selena Gómez comenzó con episodios de psicosis.

Cuando Selena tenía 24 y 25 años, había caído en depresiones, estrés y manías que le duraban semanas sin poder salir del pozo. “Seré muy abierta con todas acerca de esto: estuve en cuatro centros de tratamiento. Creo que comencé al inicio de mis 20, fue cuando todo comenzó a tornarse muy oscuro y comencé a sentir que no tenía control en lo que sentía, así fuera algo muy bueno o muy malo”, confesó Gómez.

Asimismo, la artista dijo que se mantenía alejada de todo el mundo porque se sentía sin energías, no podía dormir durante días y con todo ello comenzaba a deprimirse. Así también comentó que en 2018 comenzó a tener episodios de psicosis y durante varios meses entró en paranoia. Fue ahí que se dio a conocer su trastorno de bipolaridad. “Tenía que aprender cómo recordar algunas palabras. Me costó muchísimo aceptar que soy bipolar y aprender cómo lidiar con ello porque no es algo que se vaya”, relató Selena.

Taylor Swift fue la única que estuvo a su lado en los momentos más difíciles.

Taylor Swift, el único apoyo de Selena Gómez

Selena aseguró que no consideró el suicidio, pero que un tiempo si se le cruzó por la cabeza esa idea, y su amiga Taylor Swift fue quien la ayudó en ese momento. “Pensaba que el mundo sería mejor si yo no estuviera aquí“, dijo la artista.

Así también reveló que nunca conoció una amistad sincera a lo largo de su carrera, y que la única persona que estuvo en sus momentos más difíciles fue Taylor Swift. “Nunca encajé en el grupo de ‘chicas cool’ de las celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor, y recuerdo sentir que yo no pertenecía, como si toda la gente alrededor de mí estuviera viviendo lo mejor de su vida y yo estaba en esta posición de sentirme muy feliz, pero ¿realmente lo estaba? ¿Todas estas cosas materiales me hacían feliz? No me gustaba quién era porque no sabía quién era yo misma“, finalizó Selena Gómez.