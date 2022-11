Este era el mayor miedo de Aislinn Derbez

La hija del exitoso cómico mexicano Eugenio Derbez, Aislinn, estuvo casada durante cuatro años con el actor Mauricio Ochmann, con quien tuvieron a la pequeña y hermosa Kailani. En marzo de 2020, la pareja sorprendió al mundo del espectáculo cuando anunciaron su separación. Recientemente, la actriz confesó que lo que más temía era tener un matrimonio fracasado y quedarse sola, aunque con el tiempo a aprendido a llevar esta situación. "Antes me daba mucho miedo la soledad, me daba mucho miedo estar soltera", dijo en su podcast “La magia del caos”.

Aislinn Derbez: "me daba miedo estar soltera".

Asimismo, Aislinn se sinceró y comentó que le daba mucho miedo el hecho de divorciarse. "Ciento por cien, me daba tanto miedo que incluso lo tenía descartado como posibilidad. Uno de mis más grandes miedos era sentir que había encontrado al amor de mi vida y perder eso, sobre todo ya casada, yo veía el divorcio como el peor fracaso del mundo, yo decía, 'Pobres viejas divorciadas, qué oso, ¿qué hacen con su vida después?", contó la actriz.

Aislinn ha aprendido a lidiar con la soledad.

Sin embargo, dijo que la vida sigue y es posible ser feliz estando sola. "No te pasa que, curiosamente, conseguimos parejas que donde nosotras somos el pilar en el que los demás se sostiene", se cuestionó Aislinn.

"Claro que me da miedo que fracase o no funcione y no resulte lo que yo espero, si no resultara haría como en otras ocasiones de mi vida, lo mismo que hice con mi divorcio, con cosas que de repente juré que podían resultar y no resultaron, aceptación radical, ir a terapia, ponerme otra vez creativa y hacer algo nuevo, no puedo dejar de crear", aseguró la hija de Eugenio Derbez.

De esta manera, Aislinn aconsejó que lo más importante es estar en paz con uno mismo. "Mejor aprendamos a estar solas, porque ya sabemos recargarnos en nosotras mismas", finalizó la actriz.