Christina Applegate contó cómo es su lucha contra la esclerosis múltiple

El drástico cambio que sufrió Christina Applegate en este último tiempo es alarmante. La actriz fue diagnosticada con una esclerosis múltiple, algo que desafortunadamente resonó fuerte en su cotidianeidad al tener que combatir contra una enfermedad tan invasiva y difícil de llevar.

“Tengo una ceremonia muy importante próximamente. Será la primera vez que salga desde que me diagnosticaron Esclerosis Múltiple. Los bastones son ahora parte de mi nueva normalidad”, comenzó detallando Applegate en un posteo, donde además mostró los bastones que tiene que utilizar sí o sí para poder caminar. A pesar de esta complejidad a la hora de moverse, se mostró emocionada por lo que se avecina.

Si bien no explicó sobre qué evento se trata, según el medio 'Entertainment Tonight', es posible que sea para promocionar su serie de Netflix, Dead to Me, que estrenará su tercera y última temporada el 17 de noviembre.

En los próximos días, Christina cumplirá 51 años (nació el 25 de noviembre de 1971 en Hollywood) y se sabe que su vida no ha vuelto a ser la misma desde que el año pasado confesó su enfermedad, en agosto de 2021. En aquel entonces había pedido privacidad respecto a su estado de salud.

“Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago", contó la artista.

A poco más de un año de aquel anuncio, lo cierto es que Applegate ha tenido que pasar diversos cambios en su vida y por estos días abrió su corazón para hablar de su enfermedad. “Ojalá hubiese prestado más atención... ¿pero cómo iba a saberlo?”, arrancó explicando en diálogo con The New York Times.

La actriz reconoció que durante años notó hormigueo y entumecimiento en sus extremidades y que con el tiempo fueron empeorando. Lo cierto es que luego de un tiempo, estudios mediante y acudiendo a especialistas médicos para determinar su situación, llegó ese diagnóstico que fue como un baldazo de agua fría.

Christina tuvo que poner un alto en las grabaciones de la serie por su salud. “Fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba tomarme ese tiempo. ¿Aceptarlo? No. Nunca voy a aceptarlo. Estoy enfadada”, detalló.

Para finalizar, y respecto al mencionado posteo que hizo por dicho evento al que acudirá en breve, recalcó: “Es la primera vez que me van a ver tal y como soy. He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso”.