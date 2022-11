Merlina: por qué Jenna Ortega no quiso pedirle consejos a Christina Ricci

Sabemos que Jenna Ortega es una experta en el género terror y hace tiempo viene interpretando papeles oscuros que la han destacado para convertirse hoy en la nueva y original Merlina Addams, tan oscura como la primera pero con máximas ácidas que no sólo hacen reír sino también cuestionarse sobre varios sentidos de la vida. La actriz tuvo ciertas dificultades pero supo encontrar su propio camino alejándose de la hija mayor de los Addams que todos conocidos en los ‘90 y a la que le dio vida Christina Ricci, quien también se sumó a este nuevo proyecto dirigido por Tim Barton y en el que no arrojó ni un solo consejo sobre este personaje tan particular como icónico. ¿Por qué motivo?

La serie de Netflix, Merlina, cuenta la historia de la hija de Homero y Morticia Addams cuando llega a la Academia Nunca Más donde utiliza sus poderes psíquicos de la misma manera en que aprende violonchelo y esgrima además de intentar resolver una serie de misteriosos crímenes que estarían ligados a una criatura sobrenatural. El programa de TV está completamente adornado por la atmósfera gótica del director Tim Burton.



Sin embargo, tampoco podemos olvidar el gran trabajo que hace el elenco de Merlina, con Jenna Ortega a la cabeza que le da vida a esta joven sarcástica y de humor negro que es lacónica en sus formas y no le da su confianza a los demás con facilidad. También se suma, entre muchas estrellas como Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, Christina Ricci, que en los 90 también personificó a Merlina pero de una manera diferente en dos películas icónicas.

Hablando con MTV News, Jenna Ortega admitió que en ningún momento de la grabación de Merlina habló con Christina Ricci del personaje. “Ninguna de las dos le dijo Merlina a la otra en el set. Creo que ella no quería interponerse en el camino de mi actuación y sentir que era imperativa respecto de ese trabajo”, expresó la protagonista del nuevo éxito de Netflix que en Rotten Tomatoes tiene un 72% de aceptación de los especialistas y un sólido 88% de las audiencias en general.

Jenna Ortega no quiso pedirle consejos a Christina Ricci sobre Merlina para hacer un personaje distinto y original.

Jenna Ortega se sintió igualmente incómoda al abordar el tema con Christina Ricci, quien interpreta a Marilyn Thornhill en el programa de TV. "Sentí que no quería copiar algo que ella hizo hace 30 años", dijo la joven actriz y agregó: "Por el bien de mi propio beneficio, pero no la quería estafar y ser demasiado como ella”, remarcó con sentido de la responsabilidad la intérprete que por suerte encontró su propio norte alejado del pasado pero lo suficientemente original como para destacarse en el presente.

Christina Ricci interpretó a Merlina Addams en los '90.

Si bien las películas de los 90 y la serie de Netflix se basan en los trabajos originales de Charles Addams, ahí mismo es donde Ortega ve que terminan las similitudes entre ellos. “Nuestro programa tiene superpoderes, marginados y peregrinos fantasmas malvados”, dijo. "Son dos personas muy diferentes, nuestras Merlinas", completó Jenna Ortega sin miedo a avergonzarse por la distancia entre ambos contenidos.