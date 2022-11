Fuerte: Cara Delevingne habló por primera vez sobre sus intentos de suicidio

El autodescubrimiento es un camino largo que puede durar, incluso, toda la vida. Pero a medida que vamos creciendo nos vamos conociendo un poco más y eso puede llegar a generar confusión. Hace algunos años, darnos cuenta de nuestras preferencias nos daba pánico en lugar de placer, sin embargo, los tiempos y los contextos cambiaron, y ya no nos hacen sentir mal nuestras elecciones. Cara Delevingne se sinceró sobre su propia sexualidad y confesó que en varias oportunidades quiso terminar con su vida por la angustia que le generaba sentirse “anormal”.

Hoy, la modelo Cara Delevingne está muy orgullosa de su sexualidad fluida y del papel que, como celebridad, puede jugar en la sociedad a la hora de normalizar la diversidad sexual a través de la transparencia informativa sobre sus experiencias más personales, por eso, decidió sincerarse sobre todo.

Cara Delevingne habló por primera vez sobre sus intentos de suicidio por sentirse angustiada con su sexualidad.

A lo largo de los últimos años, la también actriz se ha pronunciado sin tapujos sobre los prejuicios y la opinión desfavorable que ella misma tenía sobre la homosexualidad y la bisexualidad, entre otras orientaciones, durante su adolescencia: una mentalidad heredada del círculo conservador en el que se movía y de unos tiempos en los que la comunidad LGTB+ padecía un nivel aún más elevado de discriminación e incomprensión.

Cuando finalmente asumió que no era heterosexual, en esa época de experimentación y autodescubrimiento, la estrella de las pasarelas se sintió "anormal" y se atacaba a sí misma en base a esos postulados tan retrógrados. Con el paso del tiempo, su desprecio propio acabó derivando en pensamientos suicidas y en una profunda angustia vital que, afortunadamente, desaparecieron cuando Cara fue plenamente consciente de que no tenía nada de lo que avergonzarse, y de que debía valorar y celebrar su identidad.

Cara Delevingne hoy disfruta su sexualidad plenamente pero llegó a sentirse muy perdida cuando comenzó a autodescubrirse.

"Sentía que no podía hablarle a nadie de ello. Tenía una homofobia internalizada y pensaba que yo misma era anormal. Pensé en quitarme la vida, en múltiples ocasiones. Y ahora me alegro de no haberlo hecho, porque estar en la situación de poder ayudar a los demás, especialmente a los más jóvenes, significa mucho para mí. Y se lo debo a la niña rara que fui, o que sigo siendo", se sinceró en su nuevo documental Planet Sex.