Harry Styles superó a Ed Sheeran: cuál es su fortuna actual

Desde que Harry Styles lanzó su carrera como solista, todo lo que lo rodea fue en ascenso: el número de seguidores y fanáticos alrededor del mundo, sus composiciones, la cantidad de escuchas en las diferentes plataformas disponibles, el número de conciertos y giras, las marcas que lo buscan para patrocinarlo, las propuestas laborales, proyectos en el cine y, claro, su gran fortuna.

Harry Styles desbancó a Ed Sheeran en ocupar el primer puesto de la lista anual de ricos de Heat Rich List, que clasifica a los famosos británicos de 30 años o menos. El cantante debutó en la enumeración anual de la revista allá por 2016 y ahora ha superado la barrera de los 100 millones de libras esterlinas amasando una fortuna de 116 millones de libras esterlinas para sustituir a Sheeran, quien ocupaba la primera posición.

Harry Styles superó a Ed Sheeran como el artista joven más millonario de Gran Bretaña.

La creciente riqueza de Harry se debe al éxito de su tercer álbum de estudio en solitario, Harry's House, que estuvo seis semanas en lo más alto de las listas del Reino Unido, así como el single principal, As It Was, que encabezó la lista Billboard de Estados Unidos durante 15 semanas. Además, la carrera de actor de la ex estrella de One Direction continúa fortaleciéndose con papeles principales en 2022 en Don't Worry Darling y My Policeman, mientras que tiene lucrativos acuerdos de patrocinio con Gucci y gamas de productos para el cuidado de la piel y esmaltes de uñas.

La estrella del pop Dua Lipa también ha tenido un fuerte ascenso en la clasificación de Heat de este año, pasando del octavo puesto en 2022 al número dos, con 69.1 millones de libras esterlinas. Esto es gracias a su exitoso segundo álbum Future Nostalgia, una gira mundial con todas las entradas agotadas y acuerdos de patrocinio con empresas como Versace, Evian y Puma. La modelo y actriz Cara Delevingne subió dos puestos desde el año pasado hasta el tercer lugar, con 63.8 millones de libras. Niall Horan, ex compañero de Harry en One Direction, ocupa la cuarta posición con unos ingresos de 58.4 millones de libras.

Harry Styles es el joven artista más millonario de Gran Bretaña.

Sam Smith ha acumulado 37.8 millones de libras y ocupa el octavo lugar en la lista de este año, por delante de los actores de Star Wars, Daisy Ridley (36.1 millones de libras) y John Boyega (28.8 millones de libras), que completan el top 10. Entre las nuevas entradas notables a la lista de este año se encuentra el cantante y compositor Sam Fender, en el puesto 21, que ha acumulado 10 millones de libras tras el éxito de su segundo álbum, Seventeen Going Under, y una gigantesca gira con las entradas agotadas.

Un trío de ex concursantes de Love Island también debuta con la pareja Molly-Mae Hague y Tommy Fury que se colocan en el puesto 26 con 6.5 millones de libras esterlinas en conjunto, mientras que la ganadora de 2019, Amber Gill, completa el top 30 con la nueva presentadora de Love Island, Maya James, en el puesto 29 con 5.3 millones de libras esterlinas.

Dua Lipa forma parte de los primeros puestos de la Lista de Ricos de Heat.

En su duodécima edición, la Lista de Ricos de Heat se adentra en las cuentas bancarias de las estrellas más jóvenes y ricas de Gran Bretaña para averiguar exactamente de dónde sacan su dinero. La publicación británica examina las cuentas de sus empresas (si están disponibles), las ventas de discos, los contratos de televisión y los acuerdos de patrocinio, y elabora una estimación de sus ganancias a lo largo de su vida. Cada participante debe tener 30 años o menos y haber nacido o residir principalmente en el Reino Unido o Irlanda.