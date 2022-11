Así es como Irina Baeva y Gabriel Soto despejaron las dudas sobre su separación

Desde hace unos meses, se había desatado una serie de especulaciones sobre la posible separación de Irina Baeva y Gabriel Soto. Y es que la modelo estuvo fuera del país durante un mes y el actor publicaba muy pocos encuentros con su pareja en sus redes sociales. Es por ello que los seguidores de las dos estrellas habían asegurado que la relación amorosa entre ellos había llegado a su final.

La actriz rusa Irina Baeva, quien ha participado en exitosas telenovelas como “Vino el amor” y “Soltero con hijas” estuvo un mes en Qatar por compromisos profesionales, pero ahora está de regreso en México.

Tras un mes fuera de México, Irina regresó y se encontró con esta sorpresa de Gabriel Soto.

Cuando todos pensaban que la actriz se hospedaría en un hotel, la pareja de Gabriel Soto fue directamente al departamento que comparte con el actor y se encontró con una hermosa sorpresa que no se esperaba. La casa en la que viven los famosos en Ciudad de México estaba repleta de globos y arreglos florales. Una bienvenida que le preparó Soto para despejar todas las dudas que existían en torno a su relación.

Con esto queda claro que Irina y Gabriel siguen juntos.

Irina Baeva no dudó en presumir este martes de la sorpresa a través de sus historias de Instagram en donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. "No les conté en estos días porque el jet lag, mis maletas, pendientes... no me lo permitieron, pero llegué a la casa y lo que me esperaba”, compartió la actriz.

"La más afortunada de tenerte a mi lado mi amor", agregó junto a otra de las imágenes que publicó en Instagram, con lo que Gabriel Soto y Baeva despejaron todas las dudas que había sobre una posible separación.