Anne Hathaway respondió finalmente a la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién es el verdadero villano de El diablo viste a la moda?

El diablo viste a la moda fue un éxito de taquilla y sigue siendo uno de los films más reproducidos a pesar de sus 16 años de antigüedad. La cinta protagonizada por Anne Hathaway fue un ícono de la moda en los años 2000, además de que contaba con la participación especial de Maryl Streep como la supuesta villana. Sin embargo, el tiempo pasó y se formaron opiniones muy encontradas respecto de quién era el verdadero obstáculo de Andy, el personaje de Hathaway: ¿su jefa o su novio le impedían crecer personalmente?

La sátira en la que Anne compartió créditos con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci es una de las más recordadas de los últimos años. Ya sea por la Miranda Presley de Streep, los impresionantes vestuarios o ciertas frases que se convirtieron en meme, la cinta no pasa desapercibida aun a 16 años de su estreno. Pero en torno a ella hay una duda que ha generado debates en redes sociales: ¿Quién era el verdadero villano de la cinta: Nate o Miranda?

Si recordamos la historia, Andrea “Andy” (Hattaway) tiene una jefa (Miranda Presley) que le hace, en cierto sentido, la vida imposible. Gracias al sarcasmo que tiene y sus comentarios llenos de humor negro, muchos consideran que dicha jefa es la villana de la cinta. Por otro lado tenemos a Nate, novio de Andy, quien todo el tiempo la presiona por darle más importancia al trabajo que a su relación. Asimismo, se separa de ella al afirmar que Andy se ha convertido en una mujer gobernada por Miranda. Esto ha originado comentarios que afirman que él es el verdadero antagonista, al no apoyar a la protagonista y alejarla de ese crecimiento personal que tanto necesitaba.

Anne Hathaway respondió a la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién es el verdadero villano en El diablo viste a la moda?

Durante su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, algunos fans lanzaron a la actriz la pregunta que tantas respuestas ha generado: ¿Estás de acuerdo con los fans en que Nate era el verdadero villano de El diablo viste a la moda? Acto seguido, la ganadora del Óscar respondió: “Sí se comportó como un mocoso, pero yo también me comporté como una mocosa en mis 20s, y con suerte aprendió de eso y creció. Creo que eso es lo que todos hacemos. Y yo no quisiera que me definieran por mi peor momento en los 20s, eso es seguro. Así que, de hecho, no pienso en Nate como un villano”, mencionó.

Su respuesta es algo sorpresiva, pues aun cuando ella ha “perdonado” a Nate, Adrian Grenier, el actor que lo interpretó, reconoció que su personaje sí era el verdadero antagonista en los planes de Andy.

Adrian Grenier admitió que el personaje era inmadura y tendría que haber apoyado un poco más a su pareja Andy (Anne Hathaway) en El diablo viste a la moda.

“Puede que yo fuera tan inmaduro como él en aquel momento, así que personalmente no podía ver sus defectos. Pero después de detenerme a reflexionar y de darle muchas vueltas, me he dado cuenta de cuál era la realidad. No podía apoyarla como ella necesitaba porque era un chico frágil y herido… En nombre de todos los Nates que hay ahí afuera: ¡Vamos! ¡Pueden hacerlo mejor!”, comentó hace un tiempo a Entertainment Weekly.

Curiosamente, los papeles se han intercambiado. Anne Hattaway ya no ve a Nate como el villano de El diablo viste a la moda, pero Adrian Grenier sí. ¿Ustedes de qué lado se encuentran? ¿Quién hizo más daño a los planes de Andy?