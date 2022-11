El vergonzoso momento que vivió John Krasinski con una fan

Lo conocimos en la versión estadounidense de The Office con el papel de Jim Halpert y sus divertidas peleas y bromas con Dwight, el coqueteo y feliz romance con Pam y sus miradas a cámaras sugerentes que siguen siendo meme. Luego de esta sitcom inolvidable, la carrera de John Krasinski siguió en ascenso hasta convertirse en director de cine. Hoy es uno de los artistas más queridos del ambiente, sin embargo, cuando daba sus primeros pasos en la escena actoral también tuvo grandes fans con quienes se cruzó en un bar cualquiera y lo hicieron vivir momentos insólitos. Te compartimos una de sus anécdotas que todavía recuerda como si fuera ayer.

Aunque hoy en día es una estrella a nivel global, durante las primeras emisiones de la sitcom todavía podía salir a la calle sin que necesariamente lo reconozca todo el mundo. Así fue como terminó asistiendo a un bar en compañía de un amigo, en una noche en la que le tocó vivir una de las situaciones más incómodas de su vida. Según recordó en una entrevista con Conan O’brien, estaban tomando unas cervezas con su compañero, cuando una chica se le acercó y comenzó a hablarle. “Me dijo: ‘¿Estás en The Office?’”, comenzó a contar Krasinski, para dar pie a una serie de peculiares hechos.

Durante los primeros episodios de The Office, John Krasinski vivió un momento incómodo con una fan.

Al responderle de forma afirmativa, la chica le dijo de muy mala manera: “Bueno, no la veo, así que no me importa”. Si bien quedó algo confundido por un instante, ella terminó diciéndole que en realidad la fan de The Office era una mujer que estaba con ella. “A mi amiga Sarah le gusta mucho”, le contó. Entonces, se la presentó y ambos comenzaron a interactuar en un intercambio de palabras que duró muy poco.

“La miro: ‘Hola, Sarah, ¿cómo estás?’. Y Sarah es más baja que ella. Le estoy hablando. Aquí está la chica original. Sarah me dice: ‘Mi episodio favorito…’ y le respondo: ‘Genial’, y esta chica me mete los dedos en la garganta, hasta el fondo”, rememoró John Krasinski. “Fue como… ¡Boom! La miré y, literalmente, hubo un momento de total seriedad. Estaba como… Y ella me mira y me dice: ‘Lo siente, solo…’ y se aleja caminando”, aseveró entre risas.

Por muchos años, se especuló con la posibilidad de que tanto John Krasinski como Emily Blunt (que son pareja en la vida real) estuvieran a cargo de darle vida a Reed Richards y Sue Storm en la película de Los 4 Fantásticos que se haga para el Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien lo negaron en reiteradas oportunidades, Krasinski fue elegido para darle vida al líder de estos superhéroes en la reciente Doctor Strange en el multiverso de la locura. Ahora, la gran duda pasa por saber si fue un simple fanservice o si, efectivamente, van a darle el papel en el film que dirigirá Matt Shakman. La última vez que habló al respecto fue en una nota con Jimmy Fallon en donde no negó ni confirmó el rumor.