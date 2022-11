El motivo por el que Mariah Carey se comporta todo el tiempo como una ‘diva’

Cuando llegamos a adultos tendemos a olvidar que somos lo que somos por lo que absorbemos de niños: nuestra familia, la educación, la escuela, las primeras amistades, la cultura, el contexto, las oportunidades. No es casual el comportamiento de diva total de Mariah Carey, ella lo sabe y lo reconoce a la perfección pero también acepta esta característica porque asegura que no podría haber sido de otra manera debido a las circunstancias en las que creció y todo lo que la rodeaba.

Mariah Carey concedió una entrevista a W Magazine y dijo que mientras la hacían disfrutaba de un baño de burbujas. “Hay cosas de las que la gente no es consciente porque todo este asunto de diva entre comillas es siempre lo que la gente ve primero. Sí, juego con eso. Y sí, parte de eso es real. No puedo evitarlo. Como, ¿qué haces si creciste con una cantante de ópera por madre, que fue a Juilliard e hizo su debut en el Lincoln Center?”, declaró la cantante.

Mariah Carey asegura que se comporta todo el tiempo como una "diva" por el contexto en que nació y los padres que tuvo.

La cantante de 52 años agregó que su personalidad de prima donna es tanto una “afectación” como una “respuesta” a su educación. Dijo que se sentía “otra” como una niña birracial que creció en un vecindario mayoritariamente blanco en Nueva York, y dijo que su infancia fue tan “disfuncional” que es “impactante” que haya salido de eso.

La madre de Mariah, Patricia Carey, que es blanca, actuó con la Ópera de la Ciudad de Nueva York, mientras que su papá afrodescendiente, Alfred Roy Carey, era ingeniero aeronáutico.

Mariah Carey asegura que no podría comportarse de otra manera que no sea "diva total".

“La gente piensa que tuve esta vida de princesa o lo que sea, una especie de existencia de cuento de hadas en la que simplemente emergí, como, ¡Aquí estoy! Y eso no es lo que es. Pero cuando creces con una vida desordenada y luego eres capaz de tener esta transformación en la que puedes hacer de tu vida lo que quieres que sea. Eso es alegría para mí. Por eso quiero que mis hijos tengan todo lo que puedan tener”, reveló la intérprete a W Magazine.

Mariah Carey es mamá de los gemelos de 11 años, Moroccan y Monroe, publicó un libro para niños sobre una niña llamada Little Mariah titulado La princesa de Navidad.

Mariah Carey junto a sus hijos gemelos, Moroccan y Monroe.

Pero la llamada Reina de la Navidad dijo que el título era “no porque crea que soy una princesa navideña o cualquiera de esas cosas que nunca he sido ni me he llamado. Estamos hablando de una niña que se eleva por encima de sus circunstancias y termina ayudando a otras personas a través de la música”.