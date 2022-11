El día que Regina Blandón dejó a Guillermo Ochoa por ser ‘un vividor’

Hasta el 18 de diciembre, día que finaliza el Mundial de Qatar, todo un planeta está absorto en el fútbol y cómo termina cada partido. Pero no todo tiene que ver con la pelota ya que esta celebración despertó distintos tipos de intereses por lo jugadores involucrados y un gran recuerdo de la televisión es el protagonizado por Regina Blandón junto al arquero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, quien tuvo una gran performance frente a los polacos y luego intentó demostrar ese mismo vigor contra los argentinos.

Antes de que inicie el partido entre México contra Argentina, varios usuarios de redes sociales recordaron cuando Guillermo Ochoa salió con Regina Blandón. El portero de la selección mexicana no solo robó los corazones de México al atajar el penal del equipo polaco, sino también cautivó a Regina Blandón, pues estos dos compartieron pantalla en el programa de Eugenio Derbez de La Familia P. Luche.

En la escena se muestra cómo Bibi P. Luche habla con el portero de la selección mexicana y el cual le confiesa que sus padres no aprueban su relación. “Perdóname, pero son mis papás y tengo que obedecerlos”, mencionó “La niña rara” de a familia, mientras que Guillermo Ochoa le pregunta cuáles fueron las razones para cortar, a lo que ella le dice que “eres un bueno para nada”.

Después de que Ochoa desvió el tiro de Robert Lewandowski, todos los mexicanos aludieron al portero y a pesar de que este es su quinta participación en la Copa del Mundo, ha ganado los corazones de todos los aficionados del fútbol, pues con eso obtuvieron un punto en el marcador de este Mundial que se celebra en Qatar.

“La vida es así de caprichosa, hace rato que no atajaba un penal y se vino a dar el día de hoy, la vida me regala estos momentos. La clave es el trabajo y la constancia”, dijo el deportista en diálogo con la transmisión oficial luego del empate. Ante este hecho, muchos no solo recordaron su papel como actor en “La Familia P. Luche” sino también la creatividad de los memes favoreció al arquero mexicano.

Usuarios de Internet recordaron el momento en que Regina Blandón rompió con Guillermo Ochoa tras su aparición en el Mundial de Qatar 2022.

El arquero de la selección mexicana, de 37 años, fue el mismo que en la edición de Brasil celebrada en 2014 se convirtió en la sensación global por medio de una actuación brillante ante el pentacampeón mundial.

Y a pesar de que el guardameta mexicano no es precisamente conocido por ser un gran atajador de penales, como sucedió en Brasil y Rusia, el americanista se convirtió en el héroe tricolor de este primer partido del Mundial. De igual forma, el arquero tapatío ya es toda una sensación, porque una vez más logró mantener a la Selección Mexicana en el Mundial, incluso hasta le compusieron un corrido.

Guillermo Ochoa no sólo es arquero de la selección mexicana, también es un gran actor.

“Yo no sé ustedes, pero Memo Ochoa se merece una pinshi rolota”, escribió @elhueycoyote y con mucho entusiasmo comenzó a cantar: “Él brilla en la cancha, parece Swarovsky. Es una pesadilla de Roa Lewandowski. Es una muralla y bien lo sabemos. Hoy mismo le pongo su altar a San Memo. En su portería no entran pelotas. Le dicen El Viagra porque las para todas”. El corrido no duró más de un minuto, pero los usuarios de la plataforma aplaudieron la creatividad del mexicano.