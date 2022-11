Así luce la ex cuñada de Marc Anthony y hermana de Dayanara Torres

Dicen que todo es consecuencia de los genes y, en este caso, no se puede negar. Jinny Torres, la hermana de Dayanara, es dueña de una hermosura imponente y cautivadora con rasgos muy similares a los de la ex Miss Universo quien se está tomando unos días de vacaciones para descansar y visitar familiares, entre ellos, la ex cuñada de Marc Anthony, con quien parece tener una excelente relación y eso se pudo ver en las fotos y videos compartidos en sus redes sociales.

Jinny Torres, la ex cuñada de Marc Anthony es dueña de una imponente belleza al igual que su hermana y han posado estos días muy alegres para las cámaras personales. Dayanara se encuentra en Nueva York y así lo ha dejado claro a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 1.6 millones de personas.

Dayanara Torres mostró en redes sociales a su hermana, Jinny Torres pasando un buen momento juntas al lado de sus parejas.

En uno de los videos colgados por la ex reina de belleza nacida en Puerto Rico, se puede ver cómo disfrutó de la “gran manzana” junto a su hermana Jinny Torres y su marido. “Nada mejor que pasar unos días con my sis (my sister) y familia", fue el epígrafe que escribió la ex esposa de Marc Anthony en su perfil de la red social de la camarita.

En las imágenes también se puede ver a Jose Ignacio Álvarez, el esposo de Jinny, acompañando a la dupla Torres en los principales sitios turísticos. La hermana de la modelo de 48 años es consejera de salud mental y tiene en su haber de obras escritas varios libros como “Ser mamá”.

Dayanata Torres presume a su hermana Jinny pic.twitter.com/zm3bfdCc5d — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 22, 2022

La bella hermana de la actriz también ha co-escrito el libro “Casada Conmigo” y forma parte de un segmento del portal informativo “People en Español”, llamado como su libro: “Ser Mamá”. En cuanto a los rasgos faciales y la contextura corporal, las mujeres Torres parecen ser muy parecidas, por lo menos así se lo han dejado expresado los seguidores de la madre de Cristian y Ryan Muñiz.