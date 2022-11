¿Quién es Sofía Álvarez, la esposa de Héctor Bonilla y única heredera de su fortuna?

Tras el reciente fallecimiento del actor mexicano Héctor Bonilla, quien padecía cáncer de riñón, una enfermedad que no puede combatirse con quimioterapias y que no existe un tratamiento médico efectivo, se dio a conocer que Sofía Álvarez, última esposa del famoso, sería la única heredera de la fortuna que dejó el ex galán.

A lo largo de su carrera, Héctor Bonilla ha acumulado una importante fortuna, ya que al ser un emblemático actor, tuvo numerosas participaciones en exitosas producciones televisivas, cinematográficas y teatrales. Así es que, su segunda esposa, Sofía Álvarez podría ser la única heredera de los bienes del actor, con quien, fruto de su amor, tuvieron un hijo llamado Fernando Bonilla.

En 2019, un amigo cercano a la familia habló para el medio “TV Notas” y aseguró que Sofía Álvarez tenía todo planeado para quedarse con todos los bienes de su esposo, y de esta manera, no tener que compartir nada con los primeros dos hijos del actor, Sergio y Leonor, a quienes le tuvo en su primer matrimonio con la también actriz Socorro Bonilla.

Y es que, Sofía y Héctor convivieron durante 38 años sin estar casados, pero en 2019, decidieron contraer matrimonio por civil, lo que llamó la atención de todos. "Después de 38 años de vivir en unión libre, llama la atención, pero los que estamos cerca de la familia sabemos que Sofía se aprovechó del estado de salud de Héctor para presionarlo", dijo la fuente en ese entonces.

Asimismo, comentó que todo se trató de un tema legal. "No es lo mismo ser la concubina que la esposa, y ella quería protegerse, porque desgraciadamente Héctor no supera el cáncer y a Sofía le preocupaba que no dejara todo en orden, pues en ese caso tendría que compartir la herencia con los hijos que Héctor tuvo con Socorro Bonilla, su primera esposa, y a eso sí que no está dispuesta", aseguró la fuente.

Sin embargo, con la reciente muerte del actor, la familia aún no se ha pronunciado sobre cómo se repartirá la herencia que dejó Héctor.

¿Quién es Sofía Álvarez?

Sofía Álvarez nunca se despegó de Héctor Bonilla, incluso, en un homenaje por los 50 años de trayectoria del actor por parte de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ella mencionó que se hacía cargo de negociar cuánto cobraría su esposo por cada uno de sus trabajos.

Pero, ella también se hacía un espacio para trabajar en sus propios proyectos, ya que era una fanática de la actuación. El gran éxito lo obtuvo en 1978 con su programa “Cuenta con Sofía”, donde fue reconocida como la mejor cuentacuentos de México. Asimismo, prestó su voz para el doblaje de la caricatura “Señorita Cometa”, en la cual interpretaba a Koji Akito Kawashima.