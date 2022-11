Los requisitos que debe cumplir el próximo novio de Ángela Aguilar

A pesar de sus cortos 19 años, Ángela Aguilar ya se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la música popular mexicana, y esto lo demuestra con su presencia en los más importantes eventos a nivel internacional, donde lleva su talento y belleza, robando suspiros a más de un fan. Es por ello, que la joven artista, seguramente es pretendida por muchos hombres, sin embargo, para poder ser novio de la cantante, deberán cumplir ciertos requisitos y pasar por algunos filtros.

Cabe recordar el escándalo que se generó tras la filtración de las fotos junto al compositor mexicano Gussy Lau, donde aparecían dándose un fogoso beso. Pero, luego de esta mala experiencia, la menor de la dinastía Aguilar tiene en claro los requisitos que debe cumplir la persona que quiera ser su novio. En una reciente entrevista con la periodista de espectáculos Lili Estefan, Ángela reveló que muchos jóvenes la contactan por Instagram, pero no reúnen las condiciones necesarias para lograr tener algo con ella.

Ángela Aguilar quiere tener un verdadero amor como el de sus abuelos.

Estos son los requisitos para ser novio de Ángela Aguilar

Aquel hombre que busque ser novio de la intérprete de “La Llorona”, necesita reunir una serie de requisitos, ya que la cantante tiene muchos pretendientes. Con solo 19 años, la joven tiene una carrera exitosa, es una excelente alumna y también un gran estilo de la moda, cosas que a cualquier persona atrae, sin embargo, la cantante confesó que no quiere estar con cualquiera, ya que busca vivir un amor como el que tuvieron sus abuelos.

Por ahora, Ángela está enfocada en su carrera y no está buscando ninguna relación.

En su conversación con Lili Estefan, Ángela Aguilar expresó que por ahora no busca una relación, ya que su carrera es la prioridad, pero, reveló cuáles son los requisitos que debe cumplir un caballero para ser su novio. "Yo creo que necesitamos regresar al amor antiguo. Yo quiero que me traigan flores y que le vayan a pedir permiso a mis papás. Yo no quiero que me contestes a mis historias de Instagram", dijo la joven artista.