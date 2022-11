La grave acusación de Yolanda Andrade contra Verónica Castro por un nuevo escándalo

Verónica Castro experimenta unas semanas complejas, a partir de una denuncia que pesa en su contra sobre un supuesto acoso a menores de edad. Un tema que escaló a límites inimaginables y por el cual señalaron a Yolanda Andrade como instigadora de la difusión de unos chats de la actriz con un grupo de fans.

Toda esta historia que envuelve a la protagonista de La casa de las flores se convirtió en un tema nacional de debate, principalmente por el tenor de la acusación, porque infiere un comportamiento muy sensible y repudiable en caso de comprobarse su veracidad.

Frente a la divulgación de unas conversaciones privadas que mantuvo con una serie de seguidores, de entre once y dieciocho años, Verónica salió a defenderse a través de un comunicado oficial que expendió su bufete de abogados, en el que desmiente rotundamente su implicación.

Por su parte, el periodista Gustavo Infante, quien mostró esa prueba, también se refirió y se desligó de cualquier culpabilidad al aseverar: “En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde”.

En todo este entramado, una enorme cantidad de usuarios de las redes sociales generaron una acusación contra Yolanda Andrade, otrora pareja de Castro. De este modo, la actriz quedó en el ojo de la tormenta y muchos la signaron como la originadora de la difusión de esos chats de Verónica.

La prensa mexicana encontró a Yolanda y la abordó para conocer su punto de vista, su postura ante los rumores que circulan de una supuesta planificación para desprestigiar a la madre de Cristian Castro, en lo que algunos entienden como una especie de venganza.

Ante la consulta de los cronistas, Andrade fue tajante y de manera indirecta apuntó contra Castro: “¿Quién salió en los videos? Que la gente no se haga responsable de sus actos no quiere decir... o sea, no tiene sentido. No tiene sentido, yo que fui alcohólica ni modo que yo demande a Johnnie Walker, ¿me entiendes? “.