Karol G conoció el lugar exótico con el que soñaba

La cantante Karol G continúa en crecimiento y acumula cada vez mayor cantidad de reproducciones en la plataforma Spotify, uno de los principales indicadores del mercado actual de la música para medir la repercusión de los artistas. En paralelo a su progreso como profesional, pudo cumplir su sueño de conocer Egipto.

La colombiana definió como locación para un videoclip a la ciudad de El Cairo. Uno de los sitios turísticos más atractivos del país fue la escenografía de la cantante dado que la grabación se llevó a cabo en las pirámides y la esfinge, considerada una de las maravillas del mundo.

“Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país. Logré un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón”, expresó Karol en su cuenta de Instagram.

La producción corresponde a la canción “Cairo” que realizó junto a Ovy On The Drums y tuvo una gran repercusión con más de siete millones de reproducciones. Entre las fotos que eligió para su posteo sobre el videoclip, Karol G luce un tradicional vestido negro lánguido combinado con unas sandalias de tiras y en otra, un pantalón holgado blanco con una campera negra over size.

La artista se refirió a trabajo que requirió una realización de esa envergadura y agregó: “Ese momento majestuoso cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, ya era una realidad, ¡lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida!”.

Hace unos meses, realizó un viaje de descanso y decidió pasar sus vacaciones en África. La artista compartió con sus más de cincuenta millones de seguidores la imagen de un atardecer en la reserva nacional Masai Mara de Kenia.

En una storie que publicó musicalizada con “Un ciclo sin fin”, el famoso tema de la película El Rey León, expresó: “No saben lo que soñaba ver un atardecer en África con esta canción de fondo. Aún no encuentro las palabras para describir este momento”.

Otra de las novedades en torno a la artista fue la confirmación de su presencia en el Festival de Viña del Mar del próximo año. La cantante urbana será una de las figuras de la edición 2023 junto a Christina Aguilera, Nicki Nicole y Camilo.