Esta es la carrera profesional que eligió Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek

La hija de Salma Hayek, Valentina Paloma Pinault, es una figura que a pesar de sus cortos 15 años, siempre es notica, ya que la adolescente tiene como padres a una de las parejas más adineradas del mundo del entretenimiento, con lo que es beneficiaria de una herencia millonaria.

Sin embargo, Valentina no piensa en eso, ya que ha sido educada con valores y lejos de creer que tiene todo resuelto en la vida, a sus escasos años, la hija de Salma piensa en tener una profesión como cualquier persona común.

Valentina Paloma quiere ser actriz y directora.

Aunque apenas tiene 15 años, la también hija del multimillonario François-Henri Pinault ya ha decidido qué es lo quiere para su futuro, y todo parece indicar que entre sus opciones está la actuación. "Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir", indicó en una reciente entrevista.

Lo cierto es que Valentina Paloma ha estado en contacto con el mundo del espectáculo desde que estuvo en la panza de su madre, y no es de sorprender que quiera seguir los pasos de ella. Es más, en las últimas apariciones que tuvo en los medios de comunicación, ha demostrado que no solo heredó la belleza de Salma, sino también el carisma de la famosa actriz.

Valentina Paloma será heredera de la importante fortuna acumulada por sus padres.

¿Salma Hayek no quiere que su hija sea actriz?

A pesar del deseo de su hija, Salma Hayek, aceptó que como madre, que no quiere dejar a Valentina Paloma ser actriz. Sin lugar a dudas, la actriz mexicana es un ícono actoral para su país, debido a la exitosa carrera que ha forjado en Hollywood, participando en importantes producciones cinematográficas. Hayek no solo se ha conformado con ser una actriz, también se le conoce por su empeño en ser productora, otro éxito para su carrera en la industria del entretenimiento.

Pese a esto, todo apunta a que su única hija, junto al multimillonario François-Henri Pinault, no tendría permitido seguir los pasos de su madre. Aunque, Valentina ha dejado en claro que quiere ser actriz, Salma Hayek ha respondido con una contundente negatividad, no porque no crea que tiene talento, sino que considera que está muy joven para enfrentar a la gran industria que es Hollywood.

“Cuando actúas de muy joven pierdes el anonimato. Creo que a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco”, dijo la actriz en una entrevista..

“Cada persona tiene una sensibilidad distinta: lo tienes que ir armando, realmente no hay nadie que te diga cómo hacerlo. Significa entender qué sacrificas, qué da o qué quita”, finalizó Salma.