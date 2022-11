El día que Shakira le dijo “no” a Matt Damon

Shakira es considerada una de las artistas latinas más reconocidas en todo el planeta. Es dueña de un talento único para el canto, composición y baile, que la han llevado a la cima del pop mundial. A lo largo de su exitosa carrera ha tenido la oportunidad de brillar también en el rubro cinematográfico, pero la colombiana prefirió enfocarse en su música, y fue así que ha rechazado algunas propuestas para ser actriz, una de ellas, protagonizar una película con el galán de Hollywood, Matt Damon.

Es sabido que el cantante Luis Miguel rechazó en varias ocasiones la posibilidad de una colaboración con la ex pareja de Gerard Piqué, y así mismo lo hizo la cantante colombiana, cuando al inicio de su carrera dijo “no” a una de las figuras más importantes del cine de los últimos tiempos.

Shakira prefirió enfocarse en su carrera musical.

En sus comienzos Shakira causó furor y debido a esto, le llegaron algunas propuestas para ser actriz y protagonizar producciones de Hollywood. Sin embargo, la cantante tenía bien en claro cuales eran sus prioridades artísticas y fue por ello que decidió decir “no” a la actuación.

Si bien su carrera estaba arrancando, Shakira ya estaba establecida como cantante internacional cando le llegó una propuesta para protagonizar una película con el actor estadounidense Matt Damon. Pero esto no se dio y fue la propia artista colombiana quien confesó qué ocurrió en ese momento. “Por cuestiones de tiempo no pude llegar al casting y perdí la oportunidad”, dijo la cantante. Asimismo, la compositora de “Monotonía” no se arrepintió de lo hecho ya que tenía muy presente cuál era su objetivo. “Mi prioridad es la música”, expresó en aquel entonces. Cabe recordar que Shakira también rechazó el papel que interpretó Catherine Zeta- Jones a lado de Antonio Banderas en la exitosa película “La máscara del Zorro”.

Shakira rechazó protagonizar una película con el actor Matt Damon.

La canción de Shakira que le dedicó a Matt Damon

Recientemente separada de Gerard Piqué, la barranquillera se inspira para componer sus canciones temáticas de desamor y frustraciones sentimentales. Incluso “Te Felicito”, que lanzó hace poco junto a Rauw Alejandro, trataría de la infidelidad por la que le tocó pasar meses atrás y “Monotonía” una clara descripción de lo que fue su relación con el ex futbolista del Barcelona.

Asimismo, la cantante compuso una canción rockera llamada “Men In This Town”, que está incluida en su álbum “Loba”, lanzado en el año 2009. En ella describe la frustración de los solteros porque todas las buenas citas de amor desaparecieron. En esta canción, Shakira relata un viaje a California, en el que alude a Angelina Jolie y llega a la conclusión de que “Matt Damon no es para mí”, refiriéndose al hecho de haberlo rechazado para actuar juntos.