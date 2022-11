Qué actor rechazó el papel de Noah en The Notebook antes de Ryan Gosling

La realidad es que el papel de Noah iba a ser interpretado por otro actor, situación que, actualmente, resulta casi imposible de imaginar ya que Ryan Gosling y Rachel McAdams parecen haber nacido para dale vida a los personajes de la increíble y recordada película The Notebook.

Esta película, la cual se convirtió en un icono de los dramas románticos, iba a tener como actor principal a George Clooney, pero el reconocido artista se negó ante la propuesta por una razón bastante peculiar. El actor reveló este secreto mientras promocionaba un film de la mano de Netflix.

El también productor de cine contó que con el fallecido actor Paul Newman estuvieron casi a punto de trabajar juntos en el film que representaría la novela de Nicholas Sparks, y argumentó lo siguiente: “Básicamente, yo iba a interpretarlo cuando era joven, y era divertido. Nos conocimos y dijimos: ‘¡Eso es! Va a ser genial”. Sin embargo, esto finalmente no ocurrió. ¡Entérate por qué!

¿Cuál fue el verdadero motivo?

George Clooney ofreció motivos un poco extraños sobre por qué no participó en el famoso film. Al parecer, vio que Paul Newman iba a ser parte del elenco y se sintió intimidado por el excelente trabajo que hacía su compañero, por ese motivo dio un paso al costado para trabajar con el en The Notebook.

“Es uno de los tipos más apuestos que jamás hayas visto. Nos encontramos de nuevo y le dije: ‘No puedo actuar contigo. No me parezco en nada a ti. Esto es una locura'”, sostuvo. Y agregó: “solo queríamos hacerlo porque queríamos trabajar juntos, pero terminó no siendo lo correcto para nosotros”.

Ryan Gosling fue el reemplazo de George Clooney en The Notebook.

Finalmente, los protagonistas terminaron siendo Gosling y McAdams, ¡qué buena decisión! Ambos convirtieron a esta película en una leyenda, al igual que ellos, y sus carreras se dispararon gracias al éxito que tuvieron, convirtiéndose así en tesoros de Hollywood.

Por su parte, Clooney y Newman ya eran leyendas del cine, por lo cual dejaron el camino libre para que estos otros dos artistas demostraran su increíble talento.